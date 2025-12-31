黑貓竄馬路！ 騎士慘摔重傷 里長呼籲善用收容中心

台南市 / 劉漢生 汪奕嘉 榮昊北 報導

台南有騎士，昨（30）日下午行駛仁德區文賢路時，突然一隻黑貓從眼前竄出，當下閃避不及，直接輾過，騎士重摔受傷，貓咪也傷的不輕，就有里民反映，原來當地有人長期餵養流浪動物，導致牠們聚集，增加交通風險，動保處也呼籲，在車流量大路段，盡量避免餵食流浪貓狗，應該透過通報、轉借認養等方式處理，才能避免發生類似事故。

騎士騎車騎到一半，突然間前方一隻黑貓快速橫越馬路，來不及反應，機車直接朝貓咪輾過，當下騎士慘摔受傷，貓咪也傷的不輕，當地民眾說：「現在就呼籲這邊的人，看能不能，不要餵養流浪狗貓，對種種都有危險性，只是說如果(流浪動物)沒有控管好，也是危險。」

廣告 廣告

車禍發生在29日下午四點，台南仁德區文賢路一段，原來當地不少人長期餵養流浪貓狗，導致牠們聚集，這次貓咪突然在馬路上竄出，當地民眾就反映，流浪動物在路上遊蕩，恐怕增加交通風險。

成功里里長鄭晴而說：「因為民眾餵養流浪貓(竄出)，(導致)機車騎士反應不及，還好後面計程車沒有追撞上去，我們已經有毛孩森活村，那我們好不容易爭取來了，是不是民眾的觀念可以稍做改變。」里長強調過去當地聚集上百隻遊蕩犬貓，但自從成立毛孩森活村後，數量已經明顯下滑，他也不斷在里內宣導，提醒里民不要餵養流浪犬貓，以收容代替餵養。

南市動保處獸醫師施婷薰說：「在路口或車輛密集區餵養，請改以通報與管理方式協助動物，兼顧安全與福利。」貓咪衝上馬路，造成騎士、貓咪受傷，凸顯民眾長期餵養流浪動物風險，善心用錯方式，恐怕害了毛孩也危及用路人安全。

原始連結







更多華視新聞報導

屏科大「浪浪」突竄車道 騎士遭撞倒險被公車輾

行車糾紛路中開打！騎士抄安全帽攻擊 旁人忙勸架

紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍

