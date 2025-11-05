黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網

黑賓士連撞人又藏毒，竊車賊雲科大前翻車落網。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣近日接連上演現實版「玩命關頭」，虎尾鎮5日發生黑色賓士轎車撞人逃逸案件，造成路人重傷昏迷，消息曝光後，熱心網友在社群上展開「全民尋車行動」，沒想到當晚這輛黑色賓士竟又現身在雲林科技大學附近的龍潭路，並再次發生撞人事件，警方獲報後出動大批警力封路圍捕，終於在晚間成功逮捕駕駛，一查之下竟發現這名男子是45歲的江姓竊車賊，車內還散落著大量海洛因毒品，令人震驚。

根據目擊者指出，當時黑色賓士在龍潭路高速衝撞行人，現場民眾情緒激動，有人甚至拿物品砸車。警方表示，事發當時竊車賊企圖逃逸，還一度加速衝撞攔車的民眾，情況相當危，斗六分局立即封鎖整條龍潭路，動員多名員警設下路障包圍，最終順利將人制伏。

廣告

警方調查發現，該輛黑色賓士其實是一輛送修後失竊的車輛。修車廠於4日報案稱車輛離奇失蹤，警方調閱監視器後鎖定行蹤，沒想到竊車賊竟在隔日連續犯案，車主事後在社群平台喊冤表示：「我們才是受害者！」並強調肇事的不是他們，而是竊車賊偷車肇逃。

令人咋舌的是，這起案件發生不到一個月前，虎尾鎮也曾發生一起BMW失竊案。當時竊賊趁車主暫時離開、引擎未熄火時開走車輛，甚至將車上的女子丟包在高鐵站附近，警方懷疑，近期連環偷車案恐是同一竊車集團所為，目前正全力追查幕後黑手。

警方呼籲民眾，若車輛需送修或短暫停放，務必拔除鑰匙、鎖好車門，避免成為歹徒下手的目標，同時也提醒，切勿因情緒激動自行攔車或追捕，以免發生更大意外。

