黑車高速猛撞仁武烤鴨店前 機車卡車頭騎士噴飛9公尺全紀錄曝光

高雄市仁武區22日晚間發生一起令人膽戰心驚的重大車禍，1輛黑色自小客車在鳳仁路、知名仁武烤鴨店前，接連擦撞、追撞多輛機車，造成3人受傷送醫。事故瞬間的監視器畫面曝光後，引發民眾譁然，直呼「根本像失控列車！」

事故發生在晚間8時許，警消獲報趕抵現場時，發現3名傷者倒臥路面，所幸皆意識清楚，但身體多處擦挫傷，立即送醫治療。警方調查指出，肇事車輛由20歲史姓男子駕駛，沿鳳仁路由北向南直行時，先撞上前方38歲蔡姓男騎士及其35歲謝姓女乘客，隨後未停車又繼續直行，再追撞前方42歲顏姓男騎士。

監視器畫面顯示，黑色轎車高速衝入畫面時，幾乎沒有任何煞車跡象，第一名騎士瞬間被撞飛，機車更是直接卡進車頭一路被拖行。另1名顏姓騎士遭撞後，整個人被拋飛越過車頂，在空中翻轉1圈後重重落地，再被甩出鏡頭之外，依照道路寬度推估，至少噴飛超過9公尺，畫面相當驚悚。當時在路口等紅燈的十多名騎士全程目睹，嚇得目瞪口呆。

目擊者更指出，肇事車輛疑似在更前方、接近麥當勞一帶就已發生碰撞，但駕駛仍未停車，反而一路高速行駛到烤鴨店前再次撞上機車，直到接近高速公路下方才停下。「車速非常快，幾乎沒有煞車」，強大撞擊力甚至讓機車嵌入車頭，行徑被形容相當誇張。

警方表示，史姓駕駛及3名機車騎士、乘客酒測值皆為0，駕駛自稱「開車開到睡著」才釀禍。目前警方已擴大調閱周邊監視器，釐清是否還涉及其他事故或交通違規，後續將依法究責，避免類似危險情況再次發生。

