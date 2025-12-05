黑輪店「掉出衝鋒槍」嚇壞顧客 男怕被逮急賣槍6萬砍到300...結果竟是玩具

黃姓男子在台中市北區某黑輪店「掉衝鋒槍」，引發網路爭議，警方昨天在清水將他逮捕到案。警方提供

台中北區1間黑輪店日前驚見客人包包掉落地上，包裡放著衝鋒槍，嚇壞店裡顧客，沒想到持槍男子隨即跑到隔壁人力仲介開口「賣槍」，行徑怪異，引發網路瘋傳；轄區2分局連日調閱近百支監視器，跨區追到清水，終於找到這名32歲黃姓男子，並查扣一把BB彈玩具槍，確認無殺傷力，依社維法將他送裁罰。

最近網路流傳1段影片，有個平頭、戴墨鏡的男子，走進台中市北區篤行路某家黑輪店，點餐後卻遲遲未動筷，怪異行徑已讓店員多留意了一眼；此時他的背包掉落在地，一支外型逼真的「衝鋒槍」竟直接彈了出來，整間店瞬間安靜到只剩呼吸聲，店家形容「空氣像被按了暫停」，顧客、店員都被嚇壞了，所有人愣在原地不敢動。

男子見狀慌亂收拾槍枝，轉身離開，但他旋即進入隔壁人力仲介公司，更離譜的是，他竟然開口問對方要不要買槍，先喊價6萬元，未等對方還價，就自動砍價到300元，行徑相當詭異，這段影片立刻在網路上引發討論，網友大呼「台中劇本永遠走在前面」。

警方獲報後成立專案小組，由於男子是徒步離去，調閱監視器的工作變得極度繁瑣；專案成員沿著他的行進路線，一路從市區追到清水，期間因多處死角造成線索斷裂，只能一段段重建行跡，過程相當耗時。

本月4日晚間9點，警方在清水區找到這名32歲黃姓男子，並在他的住處查獲網路瘋傳的那把「衝鋒槍」。鑑識結果顯示，該物品其實是塑膠材質的BB彈玩具槍，動能不足以造成實質危害；黃男向警方稱，這把槍是以650元購入，原本只是想「防身用」，沒想到惹出這麼大的騷動。

警方表示，黃男無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，足以造成社會恐慌，已依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款將他移送法院裁處。



