「黑道剋星」屢破大案 39歲青年警官王志銘突傳病逝

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屢破大案二線三星青年警官王志銘(右)突傳病逝，享年39歲，令同事錯愕、不捨。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局刑大行政組長二線三星警官王志銘，同僚封他為「黑道剋星」，也是刑事明日之星，因身體檢查發現腫瘤，日前自左營分局偵查隊長調回刑大，請假接受手術治療，因病情急轉直下，造成器官衰竭，今(12)日上午不幸病逝，享年39歲，警界痛失英才，親人和同事哀傷不捨。

王志銘自雄中畢業考上警大，警大畢業投入刑事工作，曾任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正，後調任高市刑大隊長，曾任掃黑專責隊隊長，屢破大案，獲外派林園警分局偵查隊長。

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他曾是張介宗殺人分屍案專案核心成員，協助偵破此一世紀大案；也曾破獲提領257次得手500萬的車手頭，歷任偵查隊長期間破案無數，掃黑專責隊長任內，各被同事封為「黑道剋星」。

左營分局偵查隊長任內，今年8月22日發生羅姓男子遭槍殺命案，王志銘率偵查隊與刑大成立專案小組，順利偵破計畫縝密的殺人案，期間也北上受訓，受訓期間仍關心偵辦情形，工作任勞任怨、使命必達。

據了解，他手術後因腦壓過高，接受二次開刀後昏迷未醒，因病驟逝消息傳出，令友人震驚，也讓共事的員警難過、不捨。

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