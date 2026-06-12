「黑道剋星」屢破大案 39歲青年警官王志銘突傳病逝
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局刑大行政組長二線三星警官王志銘，同僚封他為「黑道剋星」，也是刑事明日之星，因身體檢查發現腫瘤，日前自左營分局偵查隊長調回刑大，請假接受手術治療，因病情急轉直下，造成器官衰竭，今(12)日上午不幸病逝，享年39歲，警界痛失英才，親人和同事哀傷不捨。
王志銘自雄中畢業考上警大，警大畢業投入刑事工作，曾任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正，後調任高市刑大隊長，曾任掃黑專責隊隊長，屢破大案，獲外派林園警分局偵查隊長。
他曾是張介宗殺人分屍案專案核心成員，協助偵破此一世紀大案；也曾破獲提領257次得手500萬的車手頭，歷任偵查隊長期間破案無數，掃黑專責隊長任內，各被同事封為「黑道剋星」。
左營分局偵查隊長任內，今年8月22日發生羅姓男子遭槍殺命案，王志銘率偵查隊與刑大成立專案小組，順利偵破計畫縝密的殺人案，期間也北上受訓，受訓期間仍關心偵辦情形，工作任勞任怨、使命必達。
據了解，他手術後因腦壓過高，接受二次開刀後昏迷未醒，因病驟逝消息傳出，令友人震驚，也讓共事的員警難過、不捨。
更多自由時報報導
又是毒駕！桃園轎車躲警飛車逃 撞死過馬路2路人
桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治
端木正上訴「改口認罪」求輕判 二審派律師女兒辯護
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
其他人也在看
虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落新千歲機場
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右，緊急降落於新千歲機場的B跑道。台灣虎航表示，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全離機，並已主動向民航局通報。
傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。今（12）日將進行傅子純的頭七法會，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
監委名單出爐炸鍋！蔣萬安喊：藍白全部否決
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，引外界熱議廢考監的話題。對此，台北市長蔣萬安今早發文表態，重點已不是人選適不適任，而是監察院是否仍有存在必...
天逸財金涉吸金逾30億元 逾千民眾受害 負責人起訴求刑12年
天逸財金公司溫姓負責人等人，推出多項投資商品，對外宣稱保本，招攬民眾投資涉嫌不法吸金逾30億元。台北地檢署今天（12日）依違反銀行法等罪起訴溫男等11人，並對溫男求刑12年，並對高姓總經理等三名共犯求刑9年。
SpaceX掛牌行情嗨！第一金00910跳空大漲10% 重返70元大關
全球太空衛星股上演歡慶行情，迎接史上最大規模IPO！由馬斯克（Elon Musk）打造的火箭公司SpaceX將於美股時間6月12日正式掛牌上市，引爆市場資金提前卡位太空經濟板塊。受此利多激勵，全台唯一聚焦太空衛星的主題型ETF第一金太空衛星（00910）今（12）日開盤跳空大漲重返70元大關，盤中大漲逾 10%。
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
警分隊長涉貪瀆 財產來源不明逾1200萬元 嘉院裁准羈押
嘉義地檢署偵辦嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉貪瀆案，何男及電子遊戲場業者遭聲押，兩人均否認犯行。嘉義地方法院依何男有串證、湮滅證據之虞，及財產來源不明逾1200萬元，裁定羈押並禁止接見、通信；業者交保。
書偉逃兵案開庭認罪 律師賣慘：當時年收入僅3800元為有工作而犯案
檢方調查，張書偉在朋友介紹下認識「閃兵集團」首腦陳志明，2010年以10多萬元的價碼，在其協助下背負機器，量測出高血壓證明而成功免疫，全案因王大陸逃兵案而被揭露，張書偉在第三波拘提中被逮，與藝人修杰楷、陳柏霖等人一同落網，檢方日前偵結起訴，對張書偉具體求刑2年月...
影/桃園毒蟲害2命！男陪病過馬路遇橫禍 檢勘驗現場驚見就診單
桃園市昨（11）日晚間發生毒駕致死車禍，一名30歲張姓男子涉嫌吸食安非他命後駕車上路，失控撞死2名正在過馬路的行人，張男也在強大撞擊力道下傷重不治。檢察官今（12）日上午重回事故現場勘驗，並前往殯儀館相驗2名行人死者。
倒臥台東轉運站公廁！男頭部有傷、OHCA送醫搶救 警封鎖現場採證
今（12日）上午，台東市轉運站公廁，有民眾發現其中1廁所門被反鎖，直覺有異，隨即通報現場保全。破門之後，發現一名年約60歲的男子倒臥在內，急忙通報救護車，男子起初還有微弱呼吸，但救護人員趕抵時，男子己呈現OHCA，被緊急送往部立台東醫院急救。
桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」
社會中心／綜合報導日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。
班機驚傳「駕駛艙冒煙」緊急降落新千歲機場！台灣虎航還原真相
今（12）日稍早日本媒體報導，一架從台灣桃園飛往北海道新千歲札幌的航班，駕駛艙突然冒出陣陣濃煙，緊急迫降新千歲機場，機場一條跑道因此關閉。對此，台灣虎航回應，航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，已主動向航管通報，並順利完成洛帝作業，旅客均安全並依正常程序離機。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！ 金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典梗
近期影劇圈最熱門的話題，絕對非Netflix爽劇《鐵拳教育》莫屬。該劇憑藉著拳拳到肉的打擊感與極具爭議的社會議題，迅速在各大社群平台上掀起討論狂潮。然而，最讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南（Korean John Cena）」，沒想到這波討論竟然真的釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
尹錫悅再遭重判30年 被控用無人機侵入北韓 製造戒嚴藉口
韓國前總統尹錫悅因涉嫌在2024年下令軍用無人機到北韓，企圖以此為戒嚴製造藉口，韓聯社報導，首爾法院今天（12日）判處尹錫悅30年有期徒刑。
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
小江蕙《五燈獎》突被淘汰…蔡小虎怒走人「不錄了」 藏30年黑幕首公開
【緯來新聞網】台語歌手陳思安因擅長模仿天后江蕙，被封為「小江蕙」。過去因經營直銷失利慘賠1000萬，
台灣「這區」中國移民激增48%？網傳2028恐被「和平超渡」 中港澳配偶數據曝光
近年兩岸關係持續緊張，近日網路傳出「中部正被人口置換」的訊息，內容聲稱據房產社群跟人口數據爆料，台中市北屯區的中國移民人口，在10年內暴增48%，恐造成國安危機，且全台灣「支持中共統治」比例最高的地區也是中部；文中更形容這是無聲的清洗，因屆時不用一兵一卒，台灣民主即將在2028年被和平超渡，還強調這並非危言聳聽，而是正在上演的「人口結構終局之戰」。對此，事實......
尹衍樑今追思禮拜！潤泰公主嘆「人生被按下慢速鍵」 親揭未來規劃
潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨4時21分，在台北榮民總醫院不敵病魔安詳辭世，享壽76歲。家屬於今（12）日舉辦追思禮拜。「潤泰公主」長女尹崇恩吐露近況，透露最近一個人獨自看著淡水河發呆，「人生彷彿被按下了慢速播放鍵。」同時也分享了未來動向，未來會帶著父愛繼續前行。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來