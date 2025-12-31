黑道大哥夏靖庭《恨女的逆襲》5分鐘「換臉」 黃冠智複製貼上體育界黑暗面

夏靖庭（左）在《恨女的逆襲》中飾演從事不法勾當的拳館老闆。華映娛樂提供

《恨女的逆襲》除了先前公布的三金得主蔡振南、金鐘視帝游安順演出，更集結金鐘實力派夏靖庭、黃冠智以及桌球國手出身的新人田翔元。電影不僅在拳擊場景力求真實，更透過性格迥異的男性角色，交織出錯綜複雜的社會樣貌與特權隱喻。

誰說黑道不能陰柔？夏靖庭5分鐘入戲化身「非典型角頭」

資深演員夏靖庭與監製何平、導演李宜珊淵源極深，曾以何平作品《公主徹夜未眠》奪下金鐘男配角。這次在《恨女的逆襲》飾演黑道老大，夏靖庭透露在拍攝地下拳擊賽時，現場充滿陽剛味，導演希望能創造驚喜，讓他嘗試「陰柔一點」的詮釋。

夏靖庭表示，自己在現場思索5分鐘後便成功轉型，他不斷洗腦自己：「誰說個性陰柔就不能混黑道？」

體保生黃冠智原音重現！火爆執教嚇壞球員急喊「是演戲啦」

曾奪金鐘男配角的黃冠智，在片中挑戰桌球教練一職。身為桌球體保生的他，演起來如魚得水，更將過往運動生涯觀察到的細節全數用上。他在片中展現「兇猛一面」，甚至被學長姐笑稱是將以前的教練「複製貼上」。

由於演得太過火爆，每當導演喊卡，平時溫和的黃冠智都會立刻衝去安慰嚇壞的小球員：「這是演戲！不要緊張！」深怕給孩子留下心理陰影。

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練，會把球撒在地方要學生去地上撿。華映娛樂提供

桌球專業背景新人田翔元初登銀幕 驚呼：便當吃到停不下來

飾演弟弟一角的田翔元，本身擁有13年桌球專業背景，首次跨足大銀幕的他坦言非常緊張。他笑稱拍片最深刻的記憶是「真的吃不停。」為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。

田翔元（左）在《恨女的逆襲》中首次演戲就相當自然。華映娛樂提供

田翔元也分享，面對黃冠智的嚴厲喝斥，會勾起以前練球被罵的回憶，所幸前輩們在戲外都非常照顧，讓他順利完成極具挑戰性的處女作。《恨女的逆襲》於2026年1月16日全台上映。



