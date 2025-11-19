黑道洗車行！ 誆「車遭洗壞」逼弱勢員工賠數十萬

台北市 / 綜合報導

天道盟美鷹會李姓幹部，在台北市中山區經營洗車場，卻涉嫌欺負弱勢的蘇姓員工，不但巧立名目說他把好幾輛車「洗壞」、「刮傷車身」進而索賠，還率領小弟闖入家裡，蘇家人好幾度被騷擾、更被逼簽本票，前前後後付了超過50萬元！患有帕金森氏症的蘇爸爸，回想起當時被強押進洗車場打電話借錢的場景，餘悸猶存，原以為兒子找到穩定工作，沒想到卻是噩夢一場。

仔細拋光打蠟，攤開這家洗車場的粉專，豪車一整排，就連客戶名單也星光熠熠，金馬影帝李康生、DJ羅百吉、演員柯震東都曾光顧，沒想到身邊這名李姓洗車場老闆竟涉嫌暴力欺負弱勢員工。

一群黑衣人凶神惡煞，前後包夾被害人一家人被押進洗車場，天道盟美鷹會李姓老闆，指控他們在這工作的兒子，洗壞客人車子恐嚇一家人簽下本票，被害人父親蘇先生說：「短棍還是什麼，他都打我背部，那時候是(被)兩個小弟押在旁邊，逼我打電話，打電話去借錢出來。」

事件就發生在，台北市中山區這家洗車場，這裡更是美鷹會幫派據點，患有帕金森氏症的蘇爸爸，談到當時的遭遇相當無奈，李姓幹部以好幾輛車「被洗壞」、「刮傷車身」等理由，前後向身為弱勢族群的蘇姓員工索賠36萬，被害人受不了跑回家，還被李姓幹部帶著小弟闖入家裡，強押人到洗車行索討12萬元，蘇家人被暴力相向還被逼迫簽本票，就連蘇姓男子也被騙成為詐欺犯正在服刑。

台北市中山區聚盛里長舒贑台說：「確定低收，跟人家租的(房子)很小嘛，有四五個人擠在裡面，在裡面的時候很髒啊，我算起來，不到十坪。」6.7坪的狹小空間，甚至沒水沒電，一家5口擠在小套房中生活，現在只靠蘇媽媽打工維持家計，還有政府補助勉強度日。

被害人父親蘇先生說：「我那時候還很慶幸，說他(兒子)已經找到一份很穩定，又可以學技術的工作，沒想到越搞越糟。」美鷹會李姓嫌犯早不是第一次欺凌弱勢，過去也曾對暴力討債施虐逼簽本票，如今警方一網打盡，李姓幹部也繼續延押，但跟到惡老闆的蘇姓被害人，沒賺到錢還被因此入獄，讓蘇家人的處境更加艱難。

