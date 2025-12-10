黑道飲宴洩密！新北刑大副隊長遭聲押 4警涉案震撼警界

新北市刑事警察大隊爆發重大洩密醜聞。12月9日上午，新北地檢署指揮法務部調查局台中市調處、新北市警察局督察室及刑大，兵分多路前往涉案警員住處進行搜索行動。

根據檢調掌握情資顯示，2023年均任職市刑大偵一隊的鄭姓代理副隊長、趙姓偵查佐，以及現任於金山警分局王姓偵查佐、中和警分局張姓偵查佐等4名警員，在偵辦某案件期間結識台北市某堂口堂主。隨後雙方建立聯繫，多次聚餐往來。

檢方調查發現，4名警員在2023年間接受黑道分子宴飲招待時，疑似在席間藉機洩露正在偵辦中的案件情資。這些機密資訊包括案件進度、偵查方向等敏感內容，嚴重違反偵查不公開原則。

值得注意的是，張姓偵查佐先前已因另案涉嫌非法洩露車籍資料及個人資料給第三人遭到調查。該員原本因涉及洩密案件遭法官裁定收押禁見，12月8日才剛被撤銷羈押，隔日隨即又因涉及本案遭到拘提。

隨著偵查深入進行，檢調發現涉案警員人數持續增加，顯示警方內部不當資訊流向問題恐非單一個案。檢調日前接獲相關檢舉情資後，決定展開大規模搜索行動。

經過一整天偵訊，新北地檢署複訊後做出以下處置：鄭姓代理副隊長被認定涉案情節重大，檢方向法院聲請羈押禁見；王姓偵查佐以10萬元交保；趙姓偵查佐以5萬元交保；張姓偵查佐則以15萬元交保。

新北市刑大對此發表聲明表示，本案初步查證為鄭員等人偵辦刑事案件衍生疑義，刑大向來積極整飭員警風紀、查察不法。刑大強調將持續深入追查員警違法涉案部分，秉持絕不護短、不庇縱原則，依法究辦以維護警察風紀。

全案目前依刑法洩密罪等相關罪嫌持續偵辦中，檢調正釐清涉案警員與接收情資人士之間的聯絡往來記錄，以及是否有更多警員涉入其中。

