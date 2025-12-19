黑鄉變潮城！南機社宅2區開工 蔣萬安：打造北市最大社宅聚落

台北市長蔣萬安（左二）19日出席南港機廠社宅視察暨開工典禮，與台北市議員闕枚莎（左一）、都市發展局局長簡瑟芳（右二）、台北市議員游淑慧（右一）一同舉行動土儀式。（陳俊吉攝）

台北市南港區「南港機廠社會住宅2區」19日舉辦開工典禮，預計興建1棟地下5層、地上21層建物，未來將提供288戶社會住宅，預計於民國118年12月竣工。台北市長蔣萬安出席活動表示，南機社宅1、2區將提供1730戶，成為北市戶數規模最大的社宅聚落，加上交通、立體連通陸橋、降溫城市計畫，把南港潛藏多年、蓄積已久的能量打開，從過去的「黑鄉」變成「潮城」，具有時尚潮流感的城區。

「南機社宅2區」座落於忠孝東路7段，基地面積7萬8811平方公尺，契約金額為48.27億元，興建1棟地下5層、地上21層建築物，房型分為套房型58戶、1房型58戶、2房型144戶及3房型28；另有身心障礙者全日型住宿機構、住宿式長照機構等設施。

廣告 廣告

台北市南港區「南港機廠社會住宅2區」19日舉辦開工典禮，未來將提供288戶社會住宅，預計於民國118年12月竣工。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安出席開工表示，南機社宅1、2區將提供1730戶，成為北市戶數規模最大的社宅聚落。（陳俊吉攝）

蔣萬安表示，南機社宅2區除了滿足市民的需求，也納入包括日照、住宿型長照等多元社宅設施。（張珈瑄攝）

市府自112年推出「降溫城市計畫」，針對建物本體及屋頂平台綠化設施新訂「綠容率」，南機社宅1、2區成為淨零排放示範區。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安（見圖）19日出席南港機廠社宅視察暨開工典禮，會後視察南港機廠1區空橋及立體綠化設置成果。（陳俊吉攝）

蔣萬安表示，南機社宅2區除了滿足市民的需求，也納入包括日照、住宿型長照等多元社宅設施；另因考量到未來南港的發展，也規畫立體連通路廊，從南機社宅、台北流行音樂中心、生技園區、南港車站、南港展覽館，一路到經貿園區和LaLaport，希望提供市民方便行走的空間；此外也搭配未來捷運路網，除了環狀線北環、南環、東環段，未來也銜接包括內科、南港、信義區，整個串接起來，打通台北市交通的任督二脈。

蔣萬安說，市府自112年推出「降溫城市計畫」，針對建物本體及屋頂平台綠化設施新訂「綠容率」，由於每年平均氣溫越來越高，所以透過立體綠化、綠容率法制化來因應極端氣候，未來以南機社宅1、2區成為淨零排放示範區，導入各項智慧節能系統，希望減少熱島效應。

北市都發局介紹，隨著南港周邊重大公共工程發展，因應大量人流需求，藉由都市計畫規畫南港區立體連通系統，並透過都市設計審議確認空橋銜接路徑與形式，打造具有遮陽、遮雨的空橋路徑，落實人本步行環境，提升戶外人行舒適度。南港空橋系統全長約4.48公里，目前已完工約3.47公里，完成度約77.5％。

都發局表示，透過社宅導入、公共設施與開放空間配置，補齊南港長期以產業為主、居住機能不足的關鍵環節，大量且穩定的居住人口，能就近支撐南港軟體園區與周邊產業的人才需求，降低通勤成本，促進產業留才、生活與就業平衡，讓南港成為真正的複合型城市，形成宜居、宜業的產業生活圈。

更多中時新聞網報導

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘

16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛

NBA盃》文班亞馬復出領軍 馬刺逆襲雷霆