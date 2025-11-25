記者王丹荷／綜合報導

《公視主題之夜SHOW》本週五（28日）晚間10時將播出半島電視台調查紀錄片《黑金詐騙網》（The Cyber Slaves），深入揭露活躍於柬埔寨的「中國境外詐騙園區」，除呈現詐騙集團每年從全球受害者手中騙走上百億美元的驚人事實，更揭開鮮為人知的真相－許多「詐騙犯」本身也是被人口販運、強迫拘禁的受害者，並深入追查在地與中國大陸勢力如何勾結、權貴如何庇護，讓這些罪行得以持續蔓延。

根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，2025年9月單月臺灣詐騙案件受理件數高達14,109件，財產損失金額達67億元。在這些驚人數字背後，每個案件都是1個家庭的破碎故事。本集論壇以「為了防詐，你願意做什麼?」為題，由法律白話文運動社群總監劉珞亦主持，邀請法客電台助理主持人林子鈺、銘傳大學社會科學院院長黃富源、郵局職員扶若芸與15位公民來賓，共同探討臺灣詐騙問題的根源與防範之道。

節目中，多位公民來賓談到包裹詐騙、假APP詐騙等受害經驗。母親為律師的林子鈺分享震撼經歷：「我媽媽見識過比一般人還多的詐騙手法，也處理過詐騙案件」，但自己卻在母親意外過世後，才驚覺其遭詐騙高達8位數金額，她表示：「詐騙集團很細緻且有耐心」，透過2、3年長期布局，先建立情感連結，再逐步引導投資。

討論受害者被詐騙的關鍵因素時，林子鈺分析單親、單身的母親心中存在情感空洞，「這種空洞即使功成名就、收入穩定，甚至有美滿的家庭都無法填補」。她呼籲防詐應從教育著手，及早建立反詐騙意識，更強調發現被詐騙時不要自行解決以免問題擴大：「應該克服羞恥感，先怪詐騙集團，不要先怪自己。把受騙的手法講出來，才能擴張資訊、排除資訊不對等的狀況。」

任職郵局的扶若芸分享第一線觀察，感嘆近年詐騙愈來愈猖獗。她說明郵局與銀行已採取多項防詐措施，包括將提款機單次提領額度從15萬降至10萬、設定約定帳號需2天後才能轉帳等。身為詐騙受害者家屬的林子鈺亦對相關措施表達認同，並認為：「銀行櫃檯真的是最後一道關卡。」主持人劉珞亦最後提醒：「你還沒有被騙，或許是因為適合詐騙你的劇本還沒出現。」他也呼籲不要把精力用在責怪犯罪被害者，而應提升全民的識詐意識。

《公視主題之夜SHOW》播出半島電視台調查紀錄片《黑金詐騙網》（The Cyber Slaves）。（公視提供）

《黑金詐騙網》揭柬埔寨成詐騙帝國黑幕。（公視提供）

主題論壇由法律白話文運動社群總監劉珞亦擔任主持（中），邀請多位公民來賓，共同分享親身或家人遭詐騙的慘痛經驗。（公視提供）