黑金詛咒 委內瑞拉淪為強權獵場

2026年1月3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯的夜空被爆炸聲撕裂。美國總統川普隨後在社交媒體上證實，美軍已對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並抓捕了總統尼馬杜洛及其夫人，將他們帶離該國。這場突如其來的「斬首行動」，並非一時興起，而是圍繞著全球最大石油儲備展開的、長達數十年博弈的劇烈終章。委內瑞拉，這個坐擁全球最大已探明石油儲量、約3030億桶的「黑金寶庫」，為何從富裕之邦墜入深淵，最終成為大國地緣政治的獵物？這場危機不僅關乎一國命運，更赤裸裸地揭示了國際政治中資源爭奪的殘酷邏輯與舊秩序的崩潰。

然而，回溯時間線可以發現，這場軍事行動是美國長期極限施壓後的水到渠成。早在2025年8月，美方即懸賞5000萬美元緝拿馬杜洛，指控其涉毒。此後，壓力步步升級：美軍在加勒比海部署兩棲艦隊與航空母艦打擊群；將馬杜洛政府列為「外國恐怖組織」；對委內瑞拉實施全面的海上油輪封鎖；並多次在國際水域打擊所謂的「販毒船」。2025年11月底，川普甚至宣稱委內瑞拉上空及周邊空域「被視為全面關閉」。這一系列行動顯示，美國的目標明確且毫不掩飾：迫使馬杜洛下台，重新掌控委內瑞拉。

早於19世紀末，美國工業化進程對石油需求激增，其資本便迅速進入委內瑞拉，以極低成本掌控了石油開發權。二戰後，美國幾乎完全拿捏了該國的能源命脈。這種資源被外人控制的局面，積累了深厚的民怨，為後來反美情緒的爆發埋下伏筆。

轉折點發生在1999年，委內瑞拉前總統查維斯以「將石油歸還人民」為口號上台。他在2007年推動「石油完全主權」改革，強化國有化，這直接觸動了美國資本的利益。自此，委內瑞拉與俄羅斯、古巴關係日益緊密，在美國的「後院」築起了反美堡壘。查維斯及其繼任者馬杜洛的國有化政策與反美立場，使他們成為華盛頓必須拔除的「眼中釘」。有分析指出，美國推動委內瑞拉政權更迭的根本目的，在於重新控制該國豐富的石油資源，華盛頓從未原諒查維斯將石油收入用於本國發展而非美國企業利益。

聯合國秘書長古特雷斯對局勢升級深表關切，認為此舉可能構成「危險先例」，呼籲各方尊重國際法。委內瑞拉已致函聯合國安理會，提出四項要求：召開緊急會議、譴責美國侵略、要求美國立即停止襲擊、以及對襲擊行為進行調查。安理會已定於1月5日就此召開緊急會議。

值得關注的是，據報導部分美國盟友如英國、法國、荷蘭等，已暫停或限制與美共享該地區情報，顯示此次行動並未獲得廣泛的國際支持。一項美國國內民調也顯示，63％的受訪者反對對委內瑞拉採取軍事行動。

此次事件最深遠的影響，在於它粗暴地撕下了二戰後國際秩序的溫情面紗。有評論指出，川普以如此赤裸的方式抓捕他國元首，是對日趨衰弱的國際規則「致命一擊」，宣告世界正加速進入一個以實力為基礎的現實主義秩序。在這個新秩序下，主權國家發動進攻的權力似乎重新抬頭，而依靠國際法和外交承認已不足以保障國家安全與政權生存。

委內瑞拉危機揭示了資源詛咒、強權干涉與治理失靈交織的深層困境。豐富的天然資源若缺乏健全制度與自主實力，不僅無法帶來繁榮，反而可能成為外力覬覦的導火線。美國此次行動所釋放的訊號，標誌著實力政治的赤裸回歸，迫使各國重新思考如何在動盪秩序中維護主權與安全。（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）