黑錢太香了？Meta遭控「詐騙廣告」佔10%年營收：一年入袋160億美元，慢慢打詐才能賺更多？

重點一：Meta 內部文件顯示，2024 年約有 10% 的營收來自詐騙與禁品廣告，估達 160 億美元。

重點二：Meta 估計每日向用戶投放約 150 億則「高風險」詐騙廣告，並對疑似詐騙廣告採取「加價懲罰」策略。

重點三：面對監管壓力，Meta 規劃將違規廣告營收占比，從 2024 年的 10.1% 依序降至 2025 年 7.3%、2026 年 6%、2027 年 5.8%。

在一份跨越 2021 至 2025 年的內部文件中，Meta（臉書母公司）以近乎殘酷的數字，審視自家平台上的「詐騙經濟學」。

《路透社》引述內部文件指出， Meta 在 2024 年預估約有 10.1% 的年度營收來自「違反平台標準」的廣告，包含詐騙、非法賭博、性服務與可疑醫療產品等，規模約 160 億美元（約新台幣 4,956 億元）。平台平均每日向用戶展示約 150 億則「高風險」詐騙廣告。

此外， Meta 估計此類詐騙廣告每年為公司帶來約 70 億美元（約新台幣 2,168 億元）的年化營收。

面對外界質疑，Meta 發言人 Andy Stone 回應，10.1% 只是「粗略且過度涵蓋」的估算；後續內部判定實際比例更低。他並強調，過去 18 個月已使全球用戶對詐騙廣告的檢舉下降 58%，2025 年迄今已移除逾 1.34 億則詐騙廣告內容。

儘管如此，文件同時描述Meta對詐騙的治理取捨：只在系統預測廣告主有 95% 把握屬詐騙時才封禁；若低於此門檻，則提高其廣告出價成本，期以「加價懲罰」降低投放動機。

用白話說，Meta 先用模型評估每個廣告主的「詐騙風險」。如果系統覺得你很可疑，但還不到 95%「幾乎確定是詐騙」要封禁的程度，平台不會直接下架，而是把你參與廣告拍賣的成本「加價」。 也就是說，只要廣告主願意多付錢，仍可投放廣告；而 Meta 則在由系統判定的灰色地帶中賺取利潤。

文件甚至指出，由於 Meta 的廣告個人化系統會根據用戶的興趣投放內容，因此 點擊詐騙廣告的用戶可能會看到更多詐騙廣告。

臉書「加價懲罰」機制，到底懲罰了誰？

值得追問的是，「以加價嚇阻詐騙投放」的策略，真的讓詐騙廣告變少了嗎？據《路透社》取得的文件與 Meta 說法皆指向： 此作法旨在在不顯著拉高治理成本的前提下降低詐騙廣告的量；至於內測顯示，檢舉與整體廣告收入都有「小幅下降」。

但這並不意味著 Meta 願意為了「打詐」犧牲龐大的廣告收入。

一份今年 2 月的文件指出，2025 年上半年，Meta 中負責審核「可疑廣告主」的團隊有個上限： 採取的打擊行動不可導致公司總營收損失超過約 0.15%。這相當於 Meta 在 2025 年上半年 900 億美元收入中的約 1.35 億美元（約新台幣 42 億元）。

換句話說，若封禁、降權等「打詐」措施預估會讓整體收入出現超過約 1.35 億美元的下滑，就要「收斂」行動，目的在於平衡「打詐」與「維持營收預測穩定」。對此，Andy Stone 補充，這數字出自營收預測文件，不是「硬性天花板」，但可視為治理決策的參考紅線。

另一份內部文件則顯示，Meta 確實計畫嘗試降低 Facebook 和 Instagram 上來自詐騙廣告的收入占比。 同時，Meta 內部也承認，詐騙廣告肯定會受到監管罰款，預估罰款金額最高可達 10 億美元。

投資詐騙示意圖 圖/楊絡懸攝影

Meta「緩慢打詐」的關鍵：詐騙廣告收入太香

在各方要求 Meta 加大力度打擊平台上的詐騙活動壓力日益增大之際，高管們於 2024 年 10 月向祖克柏（Mark Zuckerberg）提交了一份計畫，他們稱之為 「溫和的反詐騙策略」 。據一份概述該策略的文件，Meta 不會採取快速打擊行動，而是將重點放在那些「預計近期會面臨監管行動的國家」。

報導指出，團隊在與祖克柏會面後，負責維護平台誠信的 Meta 高層決定，將詐騙、非法賭博和違禁品造成的收入占比，從 2024 年的預計 10.1% 降至 2025 年底的 7.3%。戰略備忘錄和其他文件顯示，Meta 的目標是到 2026 年底進一步降至 6%，並在 2027 年降至 5.8%。

另一份 2024 年的文件指出，僅「法律風險較高」的詐騙廣告（如冒用品牌或公眾人物）每六個月便可為 Meta 帶來約 35 億美元（約新台幣 1,084 億元）的收入，幾乎「必然高於任何關於詐騙廣告的監管和解成本」。

此外，內部研究稱詐騙社群普遍認為「在 Meta 平台投放詐騙比在 Google 更容易」，而 Meta 也承認，競爭對手在反詐某些面向更有效。

Mark Zuckerberg.jpg 圖/Mark Zuckerberg臉書

向Meta檢舉詐騙？他們可能沒在看

至於 Meta 對詐騙廣告的管制有多鬆散？報導也列出多起「執法寬鬆」的缺口案例。

例如，新加坡警方向 Meta 提供了一份包含 146 起針對該國用戶的詐騙案例清單。Meta 員工發現，其中只有 23% 的案例真正違反平台政策，另外 77%「違反精神，但文字未違規」，包括「設計品 8 折起超好康」、假演唱會門票、冒稱大型科技公司刊登求職廣告等，因規則缺口未被處置。

更離譜的是，即使廣告商多次違規，仍可能繼續投放詐騙廣告。

報導引述一份 2024 年的文件指出，小型廣告商至少要因推廣金融詐騙而被標記八次，Meta 才會封鎖其帳戶。其他文件則顯示，一些支出較大、被視為「高價值」的廣告商，即使累計超過 500 次違規記錄，Meta 也不會封禁其帳戶。

《路透社》查閱的一份文件顯示，Meta 今年稍早刪除的四個詐騙廣告活動，每月造成的廣告收入高達 6,700 萬美元。

為了提醒用戶注意「Meta 緩慢打詐」，今年稍早一名 Meta 員工甚至開始發布週報，重點介紹當週的「最佳詐騙」，聚焦過去一週內收到最多用戶投訴的詐騙廣告商。

據悉，Meta 同事們對此舉表示讚賞，但僅在報告中被點名也不一定足以讓這些帳戶被關閉。《路透社》對一份「最佳詐騙」報告中提到的五個帳戶進行核查，發現其中兩個帳戶在六個月後仍然活躍，其中一個甚至還在投放無照線上賭場的廣告。而在《路透社》將這兩個帳戶舉報給 Meta 後，它們才被關閉。

一份 2023 年的文件顯示，Meta 還忽略了絕大多數用戶舉報的詐騙行為。文件稱，當年安全人員估計 Facebook 和 Instagram 用戶每週提交約 10 萬份關於詐騙分子發送訊息的有效舉報，但 Meta 忽略或錯誤駁回了其中 96% 的舉報。

Meta 確實有承壓，但顯然不夠

英國監管機構在 2024 年披露：2023 年與支付相關的詐騙損失裡，有 54% 涉及使用 Meta 的產品（如 Facebook、Instagram、WhatsApp），且該占比是其他社群平台總和的兩倍以上。Meta 也在 2025 年安全團隊的簡報裡承認：自家平台涉及美國三分之一的成功詐騙案例。

但即使大家都知道 Meta 某種程度上成為詐騙集團的溫床，當前卻難以一次趕盡殺絕，關鍵在於背後的資本邏輯。

在投放詐騙廣告的灰色地帶，平台以監管成本為上限、以營收損失為下限，在兩者之間尋找「可持續的均衡點」。舉例而言，當「最高 10 億美元」罰金被視為「可吸收成本」，就能理解為何策略從來不是「一鍵封禁」。

因此可以說，反詐不再只是「道德命題」，更接近「資本命題」。也因此平台才會透露：「我們會做，但不會一次做完。」

