黑鑽卡＋聯名卡回饋好康 好市多會員一次折抵破千元直呼超有感

美式賣場好市多。（好市多提供）



美式賣場好市多（Costco）的黑鑽卡會員到底划不划算眾說紛紜，最近有會員在社群分享，使用富邦聯名黑鑽卡在好市多賣場消費，結帳紅利直接折抵1仟多元，省錢太有感。貼文引發網友共鳴，不少人說，回饋比往年多一倍，消費愈多省愈多，好多金累積多多，抵用起來很爽，優惠更大。有不少會員心動打算升等黑鑽卡，「感覺升黑卡比較划算。」

好市多會員回饋金主要分為「黑鑽卡2%消費回饋」與「富邦聯名卡好多金」。黑鑽卡結合富邦Costco聯名卡可達到最高回饋。黑鑽卡享賣場2%回饋（年上限3萬元），聯名卡於店內消費享2%好多金、線上購物3%無上限，自助加油3%，兩者合併最高享5%回饋。

廣告 廣告

一名會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文，在好市多賣場藥房結帳紅利扣抵一仟多元，才想到現在富邦黑卡的額外回饋是2%，她說，以前覺得回饋紅利從過去的1%到現在的2%無感，她笑說，果然要直接一次扣才有感。一年累積下來，雖然不是什麼大戶，但其實回饋蠻多的，一個月去採購1-2次還不錯。

許多會員分享使用回饋情形，直呼，好多金或紅利真的就是要一次折抵完。有網友說，上次買dyson一次把6000多紅利折抵超爽；有人是會幫親朋好友在好市多結帳，一年大概可賺到7000-8000的回饋；有人說，常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸；還有看到留言，檢視自己消費累積，發現今年好像好多金加黑卡2%有一萬多，直呼，「好可怕，我到底都買了什麼啊？」

會員們討論發現，黑鑽卡的回饋更優，吸引不少人想升等，就有網友說，有些人可能是要黑卡的額外福利，像之前抽活動名額黑卡可抽數量會比較多；還有人說，感覺不用黑卡少拿好多回饋。

更多上報報導

情人節請女友吃「杜拜巧克力Q餅」就對了！NENE CHICKEN、本粥限時開賣

【NBA】湖人交易來「三分49.7％」射手 快艇甩賣中鋒祖巴茨宣布重建

【被玩壞了！】《隨機單中：大混戰》設計師將移除初始金錢獎勵、調整部分技能視覺、威力