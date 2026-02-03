黑鑽夢幻福利成真 好市多消費抽中經典賽門票 一人中獎兩人同飛東京

美式賣場好市多日前針對黑鑽會員推出的「刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，近日完成抽獎並寄發中獎通知。此次活動共抽出 200 組門票套組，每組為雙人同行，讓中獎會員能攜伴一同前往東京觀賞賽事，「一人中獎、兩人同行」，消費帶來的喜悅也因此加倍。隨著部分中獎會員在社群平台分享中獎通知截圖，相關貼文迅速引發熱烈討論，不少網友留言直呼「太羨慕了」、「這真的是夢幻等級福利」，也讓好市多黑鑽會員制度再度成為話題焦點。

該活動於去年底開跑，主打黑鑽會員只要刷好市多萬事達聯名卡消費達指定門檻，即可參加抽獎，有機會前往東京觀賞世界級棒球賽事。活動結束後，近日陸續有中獎者收到通知並分享喜悅，相關貼文在短時間內獲得大量轉傳與回應。中獎通知曝光後，網友直呼「真的有人抽到」，從社群分享的畫面可見，中獎通知清楚標示得獎內容與後續兌換流程，讓原本抱持觀望態度的會員驚呼「原來不是都市傳說」。

↑圖說：好市多黑鑽會員刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票活動，近日完成抽獎並寄發中獎通知。中獎會員在社群平台分享中獎通知截圖，不少網友留言直呼「太羨慕了」。（圖片來源：好市多提供）

不少網友留言表示，看到實際中獎案例後，才真切感受到會員活動的真實性。有網友分享，「這種活動不是只喊口號，是真的有人中」、「看到朋友收到通知，對會員制度更有信心」，也有人笑稱「逛賣場買東西，結果別人要飛東京看球賽了，這落差太大」。對於棒球迷而言，世界棒球經典賽東京組賽事向來一票難求，中獎會員能以日常消費換得親臨現場的機會，還能攜伴同行，更被形容為「把消費升級成一趟人生體驗」。

也有不少黑鑽會員在討論區給予活動高度評價，認為相較於單純折扣或回饋金，這類「體驗型福利」更具記憶點。有會員直言，「不一定每個人都會中，但知道是真的抽得到，就會覺得繳會費很值得」、「這種活動會讓人更願意參加、也更注意會員權益」。

除了抽獎活動的討論外，也有會員趁機提醒，好市多會員帳戶中的「好多金」已陸續開放兌換。依規定，好多金需在指定期間內使用，若未留意兌換期限，可能會讓累積的回饋金額白白流失。不少資深會員建議，年初正是盤點會員權益的好時機，包含好多金兌換、會員專屬優惠與回饋活動，都值得定期查看，才能把會員制度的價值發揮到最大。

