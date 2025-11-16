黑面三媽入境鹽水 黃偉哲接駕

北港朝天宮重啟南都巡歷，「黑面三媽」聖駕擔任主巡，市長黃偉哲特至現場接駕，信徒夾道歡迎。（記者李嘉祥攝）

▲北港朝天宮重啟南都巡歷，「黑面三媽」聖駕擔任主巡，市長黃偉哲特至現場接駕，信徒夾道歡迎。（記者李嘉祥攝）

中斷百年，雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，由「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下至臺南府城展開遶境活動，昨（十六）日首站入境鹽水區，市長黃偉哲特至現場接駕，信徒夾道歡迎，沿途香案林立，祈求媽祖賜福；鹽水區長陳文琪、立委、議員、宮廟代表等均出席，共同見證這場跨越世紀的文化再現。

「南都巡歷」源起可追溯至清領時期，當年臺南府城郊商團體與信眾迎請北港媽祖南下，祈求商貿順利、富庶昌盛，此條香路不僅是信仰交流，也是台南郊與北港郊合作形成的重要香路；百年舊俗一度中斷，民國一百年時，北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野。黃偉哲市長表示，暌違一百零九年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次到臺南，不僅只是宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵，期望透過媽祖護祐，讓臺南風調雨順、國泰民安，民眾皆能獲得平安與祝福。

廣告 廣告

民政局長姜淋煌說，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年再度會香，巡歷路線走訪大臺南十七個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也感謝參與宮廟遵循「宗教優質化」政策理念。

鹽水區長陳文琪指出，區公所事前完成動線協調、交通疏導、人員派遣及環境整備，攜手警義消維護現場安全與秩序，並組成廟會優質化小組沿線宣導，維護香路安全、整潔及環境品質，同時提供廁所供隨香信眾使用，讓遶境活動順利進行。