黑面三媽南都巡歷啟動 重走清代官道凸顯神聖地位 更添具文化意義

北港朝天宮黑面三媽「南都巡歷」除是宗教盛事，更添具文化意義。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

北港朝天宮黑面三媽「南都巡歷」（落府），除宗教盛事，更具文化意涵。文化局表示，黑面三媽至府城，走的是清代方志常提到的「北路」，串聯府城內外通道，後來也稱「官道」。值得一提的是，北港朝天宮公告路線中，使用「駐蹕」一詞，意指「帝王暫時停留」，也顯現黑面三媽神聖崇高地位。

台南也遵循與北港朝天宮的百年傳統，由新營太子宮中壇元帥做先鋒官，自溪北各大聚落一路南進府城。再沿安平、安南、七股、將軍、北門等臨海地區北返，「南都巡歷」總共經台南十七區。

香路沿途各大聚落都有深厚歷史，如洲仔尾（永康）、茅港尾（下營）、麻豆、佳里、西港等，都曾因台江一帶地形變化、曾文溪河道變遷，長期有水災、村落防護等需求，媽祖庇佑也從海上深入地方。

沿途地名，透露許多歷史密碼，如鐵線橋、鹽行、三崁店等。鐵線橋（新營）原是西拉雅族分布區，後成為台南與嘉義重要通道；鹽行（永康）是台江內海一帶鹽商聚集處；三崁店（永康）源自西拉雅族語漢化發音，有魚市、三間店意思，也是進出府城重要匯集點。

文化局指出，黑面三媽預計從昔日小北門（今民德國中附近）進入府城，今年逢台灣府城建城三百年，更添歷史意義。今年將由正覺寺等各方接駕，陸續前往普濟殿、檨仔林朝興宮、祀典大天后宮等，在府城遶境兩天。府城廟宇林立，各自有「廟境」守護範圍，與城牆共同保護居民。而返程路線非原路折返，再往安平、安南、七股、將軍、北門等沿海地區行進，為今年受風雨影響的沿海村落，帶來安定與祝福。

文化局強調，黑面三媽南巡之旅，是一部見證台南生活、宗教與空間的數百年歷史，將持續紀錄、研究與保存大台南文化資產。