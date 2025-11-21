黑面三媽破例！7歲腦麻童獲准鑽轎 母驚喊：真可以嗎

北港朝天宮黑面三媽南巡原本全程不開放鑽轎，卻為台南一對母子唯一破例。（圖／授權自北港朝天宮攝影紀錄 ）





北港朝天宮黑面三媽本月南巡進入台南市區遶境，原先公告全程不開放鑽轎以維持隊伍進度，卻在台南中西區破例上演感人一幕。來自西港的王媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被廟方注意到特製輔具推車，最終獲准鑽轎，成為當天唯一獲許通過轎底的信眾。

據了解，7歲的王小弟出生時因腦出血導致腦麻，行動及互動能力嚴重受限，需要依靠輔具推車外出。為專心照顧兒子，王媽媽放棄原本經營的超商，全職投入照護與復健，夫妻倆幾乎天天從西港往返台南北區醫療院所，只盼孩子狀況能有一點改善。

王媽媽本身是北港人，自小信仰媽祖。嫁到台南後，她也曾追過有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，但因推著大型復健推車行動不便，始終無法鑽轎。今年黑面三媽睽違109年再度展開「南都巡歷」，她原計畫18日前往西港慶安宮參拜，卻因氣溫驟降擔心孩子著涼而取消。

20日下午，她依往常推著兒子到北區復健，恰巧遇上北港媽陣頭經過。復健後母子便在善德堂附近等待參拜。廟方一名董事遠遠看到特殊推車後，上前詢問情況，並主動表示：「到前面等，讓你們鑽轎。」讓王媽媽又驚又喜，並反覆確認「真的可以嗎？」

不久後，轎班抬高神轎，在隊伍行進間特地為母子留出通道。王媽媽推著兒子穿過轎底，一邊落淚、一邊祈求媽祖保佑孩子平安健康。母子鑽轎後，神轎立即恢復正常高度，未再開放其他信眾通過。

北港朝天宮自1916年後便未南巡，今年擲筊獲媽祖同意，再度展開為期十天的南巡行程，沿嘉義前進台南，也重新啟動與台南祀典大天后宮自清代延續至今的會香傳統。

