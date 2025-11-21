「黑面三媽」睽違109年聖駕台南 上千民眾夾道感動落淚

▲聖駕今晚駐駕祀典大天后宮24小時廟門不關。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」，今(21)日依循古禮遶境市區達第七天，值得一提，「黑面三媽」聖駕南巡距離上次已相隔109年，因此，沿途跟隨民眾內心澎湃，合掌喜泣參拜，廟方為體恤信徒，告知聖駕今晚駐駕祀典大天后宮，24小時廟門不關，讓更多鄉親得到媽祖護佑。

這次北港朝天宮媽祖「南都巡歷」源起可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。

▲信徒鑽轎保平安。

連日跟隨參拜信徒手拿「香火平安符及轎錢」虔誠跟媽祖訴說心願，然而廟方當初雖考慮交通阻塞，特公告在參拜廟宇不提供信徒鑽轎，但今天中午廟方趁陣頭人員在臺南市美術館二館休息時，貼心特別開放給等候參拜信徒鑽轎保平安，信徒紛紛表示，媽祖真是慈悲，感動落淚。

民眾告訴記者，幾天下來陪著媽祖到駐駕，在身旁也默默感動哭泣，除幸運拿到聖駕轎錢紅包外，也結識一群虔誠的信徒，只因為信仰，自己特別請假陪著媽祖走了這一段路，而明(22)日聖駕將繼續遶境中西區及安平區，廟方也歡迎各方信徒一起參拜，把握這百年一次難得文化盛會。

▲上千民眾參拜祈福。