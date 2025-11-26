黑面大哥走進西螺分局 幽默宣導反詐與反毒駕提升民眾警覺

西螺警分局近日邀請知名藝人黑面大哥拍攝宣導影片，以更加貼近民眾的方式強化反詐騙、反毒駕與反酒駕的安全觀念。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】西螺警分局近日邀請知名藝人黑面大哥到訪，由分局長閻百川與偵查隊副隊長許家豪共同拍攝宣導影片，以更加貼近民眾的方式強化反詐騙、反毒駕與反酒駕的安全觀念。

黑面大哥以其幽默、親民的形象，提醒鄉親近期政府普發一萬元，詐騙集團藉機擴大活動力道，包括假投資、假檢警、假公務員等常見手法仍頻繁出現。他也特別指出，釣魚連結與一頁式購物詐騙持續猖獗，呼籲民眾善用「165打詐儀錶板」查證資訊，以強化自身辨識能力。

警方在宣導中強調，假投資詐騙造成的財損最為嚴重，往往讓被害人慘遭多次騙取，宛如「一隻羊被剝好幾層皮」。警方提醒民眾務必落實「一聽、二掛、三查證」三步驟，提升警覺，共同達成「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」的整體打詐目標。此外，現行檢舉詐騙與相關不法的獎金提高至一萬元，警方鼓勵民眾主動提供線索，共同遏止犯罪。

西螺警分局同時強力宣導「毒駕與酒駕零容忍」，提醒用路人務必遵守交通安全規範，避免因一時僥倖釀成不可挽回的事故。

宣導最後，黑面大哥以親切語氣向鄉親祝福「健康、平安、不要被騙！」希望民眾提高防詐與交通安全意識，攜手守護財產與生命安全。

