黑面大哥進警局拍宣導 西螺分局強勢啟動全民反詐毒駕零容忍行動

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣警察局西螺分局邀請知名藝人「黑面大哥」到訪協助拍攝反詐、反毒駕與反酒駕宣導影片，分局長閻百川與偵查隊副隊長許家豪親自出面同框，向鄉親傳遞最新詐騙手法與交通安全警訊。因近期政府普發一萬元，各類假投資、假檢警、假公務員詐術大幅竄升，警方亟盼以名人影響力提醒民眾保持高度警覺，提升識詐能力，同時強調毒駕與酒駕「零容忍」的強硬態度，守護每一位用路人與家庭安全。

西螺分局邀黑面大哥入鏡反詐與交通安全宣導，攜手提醒民眾提高警覺。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局指出，近期最常見的詐騙方式仍以假投資為主，詐團透過假冒名人背書、偽造理財群組、誘惑性高報酬等話術，讓民眾在短時間內失去判斷。黑面大哥在影片中以詼諧方式提醒，「投資不是喊爽的，一個不注意，連身上最後一層皮都會被剝光」，強調面對高獲利資訊務必先冷靜查證。警方呼籲民眾謹記「一聽、二掛、三查證」基本防詐原則，擋下第一線風險，避免一次疏忽造成終身遺憾。

面對網路詐騙快速演化，警方也特別警告「釣魚連結」與「一頁式購物」陷阱急速增加。黑面大哥提醒，許多詐騙僅靠「一個連結」就能讓民眾手機被植入木馬或帳戶被盜刷。他呼籲，多利用政府推出的「165 打詐儀錶板」掌握最新詐騙警示，學會辨識假客服、假物流與假申請文件，讓自己的資訊安全不再裸奔。

除反詐之外，影片也聚焦於酒駕與毒駕的嚴重性。西螺分局強調，毒品與酒精降低判断力、延長反應時間，一旦上路等同把方向盤交給意外。警方表示，每年交通事故背後都有家庭破碎的故事，因此「零容忍」不是口號，而是最基本的社會責任。黑面大哥以接地氣語氣提醒，「命只有一條，別讓家人為你的任性買單」。

黑面大哥提醒，許多詐騙僅靠「一個連結」就能讓民眾手機被植入木馬或帳戶被盜刷。(記者廖承恩翻攝)

為強化全民參與，警方也宣布目前檢舉相關不法的獎金已提高至 1 萬元，希望更多民眾勇於提供線索，共同建立「全民阻詐」環境。警方表示，打詐必須民眾、政府、執法機關共同合作，任何一個細微舉動都有可能救下一個家庭的積蓄或一條寶貴生命。

宣導影片尾聲，黑面大哥以溫暖語調向鄉親祝福：「健康、平安、不要被騙！」同時呼籲大家攜手守護自己的荷包與生命安全。西螺分局表示，將持續以創新方式推動反詐與交通安全教育，期盼透過名人力量讓更多民眾願意停下來、多看一眼、多聽一句，把詐騙與危險駕駛拒於生活之外，共同打造更安全的家園。