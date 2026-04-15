黑面琵鷺受困苗栗西湖濕地 嘴、腳遭魚線纏繞送醫不治

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苗栗一名胡姓民眾4月11日上午在後龍西湖溪自行車鐵道上，發現一隻白色鳥類趴臥在地，靠近後確認為黑面琵鷺，且嘴喙及腳部遭數種釣魚線、漁網線纏繞，除協助移除魚線外，也通報苗栗縣農業處協助救援。

農業處人員獲報到場處理後，發現該黑面琵鷺疑似因遭魚線纏繞受困多日，身體狀況明顯衰竭，經送醫搶救後仍不治死亡。

該黑面琵鷺送醫救治後仍不幸死亡。（圖／FB@農民栗）

黑面琵鷺是被IUCN紅皮書列為易危等級的物種，同時也是我國第1級瀕臨絕種保育類野生動物，每年會10月會從南韓或中國東北等地區飛到台南七股曾文溪口渡冬，直到隔年3月至5月才陸續飛離台灣，返回北方的繁殖地。

苗栗縣農業處初判，該黑面琵鷺可能是在北返過程中遭魚線纏繞，呼籲民眾在任何戶外環境都不能隨意丟棄漁網、魚線等廢棄物，強調「這些看似不起眼的行為，可能將對野生動物造成致命的威脅。」