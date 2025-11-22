黑面琵鷺報到！挖子尾迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區每到秋冬時節，便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾更加深入棲地親近這群嬌客，新北市農業局特別提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說觀察鳥類的活動身影，不僅了解候鳥的遷徙故事與棲地習性，更可欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。
挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法畫設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。此處是候鳥遷徙的重要驛站，每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。
挖子尾自然保留區的步道與觀景平台規畫完善，觀察鳥類的最佳時機通常是在退潮時段，此時泥灘地露出，水鳥停棲，不僅能欣賞壯觀的候鳥群舞，接觸濕地能讓孩子更了解紅樹林與濕地保育的重要性。同時提醒在賞鳥過程中務必保持安靜，不要靠近或驚擾鳥群，也不要餵食或丟棄垃圾，才能讓候鳥安心停棲。
新北市農業局長諶錫輝表示，維護生物多樣性一直是新北市重要的發展目標，農業局也持續推廣自然生態保育理念，冬季的挖子尾自然保留區正是最適合親子同遊的自然教室，濕地裡有候鳥的身影與螃蟹的蹤跡，周邊也有紅磚聚落的歷史故事，歡迎與家人一起走進濕地，可以收獲珍貴的自然體驗。
冬候鳥報到！挖子尾濕地最美季節登場 新北推免費生態導覽
位於新北市八里區、淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾近距離認識遷徙鳥類與棲地，新北市農業局推出常態免費預約生態導覽，由志工帶領觀察冬候鳥與紅樹林景觀，體驗挖子尾獨有的河口濕地之美。此次建議在導覽日前2週預約，每梯次30人，沒有人數限制。自由時報 ・ 1 天前
走進田寮洋的保育行動 羽豐米豐收祭開跑
田寮洋是東北角重要的鳥類棲地，目前正值候鳥過境，新北市農業局於二十一日至三十日在福隆火車站辦理羽豐米豐收祭活動，民眾只要到指定店家消費即可獲得限量的鳥類特色書籤，集滿三款以上書籤還可換好禮，活動期間的每個週末還加碼現場互動遊戲，可以免費享用羽豐米爆米香，也舉辦四場次的田寮洋賞鳥行，邀請大家在芒花初開的時節，來貢寮一起換書籤、集好禮、賞飛羽。新北市農業局長期輔導在地農友轉作友善耕作，並將田區提早翻犁以維持湛水環境，打造優質的棲息環境提供鳥類棲息，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達三百六十八種，為全臺第一，保育有成。活動期間的將舉辦四場次的田寮洋賞鳥行，由人禾環境倫理發展基金會環境人員帶領民眾由福隆火車站出發前往田寮洋尋鳥，幸運的話 ...台灣新生報 ・ 1 天前
