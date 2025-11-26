黑面琵鷺報到！百隻嬌客現身茄萣濕地 高雄迎候鳥季生態盛景

高雄茄萣溼地迎來百隻黑面琵鷺報到，牠們從韓國、日本南下，在水面覓食或振翅嬉戲，為2025候鳥季揭開冬季生態序幕，也展現茄萣溼地已成跨國候鳥的重要中繼站。（圖／翻攝畫面）

高雄茄萣溼地迎來年度「國際級嬌客」！2025年候鳥季甫揭幕，市府公園處生態觀察員便在11月第一周驚喜記錄到約百隻黑面琵鷺現身，牠們或在水面覓食、或振翅嬉戲，為濕地拉開冬季生態序幕，這群珍稀候鳥多從韓國、日本南下，顯示茄萣溼地已成跨國候鳥的重要中繼站。

黑面琵鷺每年秋冬如期造訪彷彿「老朋友回家」，但今年報到時間稍晚，研判與氣候變遷使遷徙時序變動有關，市府與民間團體長期合作推動溼地棲地優化、降低人為干擾，讓候鳥能安心停棲、補充能量，生態環境逐年改善，也吸引更多鳥類回訪。

公園處表示，正值候鳥季，民眾可把握時間到茄萣溼地賞鳥，但務必遵守「不踏入泥灘、不驚擾棲息」等原則，全程保持安靜、不餵食，共同守護溼地生態，市府期盼在公民共同投入下，讓茄萣溼地持續成為候鳥安心停歇的永續庇護所。

