黑面琵鷺好好吃？移工PO文「整盤烤鳥」被檢舉…專家初判是「白腹秧雞」

社會中心／洪正達報導

有移工在臉書上PO出黑面琵鷺的影片，又附上一張烤鳥類的餐點引人猜忌，隨即遭到鳥友檢舉，目前保七總隊初判為「白腹秧雞」，非保育鳥類。（圖／翻攝畫面）

珍貴且瀕臨絕種黑面琵鷺是我國立法保育的野生動物，但日前似乎遭到移工覬覦，有民眾發現移工在臉書上PO出黑面琵鷺來台過冬的相關照片，緊接著又附上一盤煮熟的禽鳥類菜品，民眾發現後向保七總隊檢舉，目前經專家初步檢視，判定為白腹秧雞，非保育類動物，但若後續查證有違法情形將依法究辦。

保七總隊表示，黑面琵鷺為面琵鷺為政府公告列屬瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類），依據野生動物保育法規定，不得任意獵捕、宰殺保育類野生動物，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

此外，農業部林業及自然保育署嘉義分署也說，黑面琵鷺每年10月起到隔年4月都來台度過冬天，約9成以上的黑面琵鷺集中在西南沿海，現以台南市、嘉義縣分布的數量最多。

