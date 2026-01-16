黑面琵鷺疑中毒獲救 嘉義縣跨單位搶救完成野放

嘉義縣政府日前成功救援一隻出現異常行為的黑面琵鷺，經跨單位合作送醫治療並密集照護後，個體逐漸恢復健康，16日經評估體況穩定、具備野外生存能力，順利完成野放，重返布袋沿海棲地。

嘉義縣政府指出，114年12月28日接獲通報，在布袋五區鹽田發現一隻黑面琵鷺倒臥灘地，無法飛行，並出現軟頸、翅膀下垂、站立不穩及精神不振等症狀。縣府隨即啟動野生動物救傷應變機制，派員前往現場救援，並聯繫專業單位協助後續處置。

↑圖說：嘉義縣政府去年12月底接獲通報，在布袋地區發現1隻黑面琵鷺有異常症狀，縣府隨即啟動野生動物救傷應變機制，迅速派員前往救援。（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

在高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等團體協助下，該隻黑面琵鷺被緊急送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站檢查。經獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，隨即展開治療與照護，個體食慾與活動力逐步恢復，飛行能力也完全復原，最終於16日順利野放。

農業處說明，肉毒桿菌為自然環境中常見細菌，特別容易在高溫、缺氧且含有腐敗魚蝦或有機物的環境中大量繁殖並產生毒素，野鳥可能因誤食受污染獵物而中毒。縣府已同步加強棲地巡查與環境清理，避免腐敗魚貝類殘留，降低類似事件再次發生的風險。

黑面琵鷺為我國一級保育類野生動物，同時列名國際自然保育聯盟（IUCN）易危物種紅皮書。嘉義縣布袋及東石沿海濕地為全球三大重要度冬區之一，近年普查顯示，嘉義縣度冬黑面琵鷺數量穩定超過2,000隻，占全球族群約三分之一，顯示在地保育成果逐漸顯現。

↑圖說：在多處單位協助下，該黑面琵鷺救傷治療完成後順利野放。（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

縣府表示，長期透過鹽田濕地復育、生態水位管理及人為干擾管制，營造友善棲地環境，讓布袋鹽田成為黑面琵鷺及多種水鳥的重要棲息與覓食場域。目前正值黑面琵鷺度冬高峰期，呼籲民眾若發現野生鳥類異常虛弱、無法飛行或死亡情形，或水域出現大量魚貝類死亡，請即通報嘉義縣政府農業處協助處理，共同守護珍貴的濕地生態。

