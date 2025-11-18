南部中心’／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

每年10月到隔年4月，都會有數千隻的黑面琵鷺來台過冬，就有攝影師在嘉義布袋台17線旁濕地拍攝候鳥時，驚見好幾隻流浪狗衝進濕地，驚嚇到正在棲息的鳥類，憂心生態受衝擊。





黑面琵鷺遷徙遭「流浪狗」危害 野狗追趕衝擊生態

攝影師拍下小黑狗衝進溼地，嚇得黑面琵鷺紛紛逃離。（圖／攝影師蘇家弘）





小黑狗在溼地上悠閒散步，偶爾來個加快腳步，嚇的一旁的白鷺鷥和黑面琵鷺紛紛逃離。不只小黑狗，仔細看，共有四隻流浪狗現身鳥群當中，看來相當突兀。這裡是嘉義布袋台17線旁濕地，寧靜的候鳥棲地卻出現成群野狗闖入追逐的驚險場面，讓保育人士看了都相當憂心。生態觀察家暨攝影師蘇家弘認為，這些流浪犬有一點在威嚇黑面琵鷺，牠們可能會去找一些要吃的東西，像是鳥蛋還有一些受傷的鳥類去覓食。

攝影師特別將影片貼在社群網站上，希望大家重視野狗威脅野鳥的生存的問題。（圖／攝影師蘇家弘）





每年10月到隔年4月，都有高達4千隻多隻黑面琵鷺來台過冬，而嘉義是台灣僅次於台南七股，第二大的黑面琵鷺聚集地。攝影師特別將影片貼在社群網站上，希望大家重視野狗威脅野鳥的生存的問題。蘇家弘說，發現有一些流浪犬頸部有項圈，希望飼主不要再給家裡的狗，跑到外面去跟流浪犬在一起，干擾到我們濕地。嘉義縣動物保護課長簡禎樂表示，後續將加強巡查及捕捉，且發現現場犬隻佩戴有項圈，疑似為家犬若查有違反飼主責任，最低可依動保法開罰八萬六。

雖然暫時沒有看到候鳥因此受傷，但濕地飽受流浪犬侵擾，保育人士還是憂心生態受衝擊，呼籲相關單位能重視，讓這些前來暫居的嬌客能好好被善待。





原文出處：黑面琵鷺遷徙遭「流浪狗」危害 野狗追趕衝擊生態

