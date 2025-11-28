黑頸冠鶴夫妻檔暖心養育 灰頸冠鶴寶寶換羽萌樣超吸睛

台北市立動物園的「鶴園」最近出現1隻小灰頸冠鶴，仔細觀察會發現，和牠一起生活的其實是一對黑頸冠鶴，這對「黑」頸冠鶴擔任著小「灰」頸冠鶴的代理鳥爸爸、鳥媽媽，一起幫忙哺育灰頸冠鶴寶寶。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園的「鶴園」最近出現1隻小灰頸冠鶴，仔細觀察會發現，和牠一起生活的其實是一對黑頸冠鶴，這對「黑」頸冠鶴擔任著小「灰」頸冠鶴的代理鳥爸爸、鳥媽媽，一起幫忙哺育灰頸冠鶴寶寶。園方表示，現在的小灰頸冠鶴身高，已經直追爸爸媽媽的高度，外貌也跟剛出生時截然不同，開始逐漸換羽，長出顯眼的金黃色羽冠。

園方表示，動物園鳥園的水禽區於7月下旬誕生了1隻灰頸冠鶴寶寶，因為水禽區的環境較為開放複雜，為了提高灰頸冠鶴寶寶能順利成長的機會，保育員考量後決定將灰頸冠鶴寶寶交由「鶴園」裡的1對黑頸冠鶴養育，黑頸冠鶴們稱職地擔任灰頸冠鶴的代理爸媽角色照顧寶寶，當有人靠近時總會警覺地走到前方戒備，護子心切的行為表露無遺。

廣告 廣告

園方指出，小灰頸冠鶴在黑頸冠鶴爸媽的呵護下漸漸成長，目前正褪去乾草般褐色的絨毛，換上淺灰色的羽毛，額頭上的黑色羽毛也慢慢長出，像開花般長出金黃色羽冠，只不過目前小灰頸冠鶴灰色的羽毛還夾雜斑駁的黃褐色，頭頂的羽冠也不像成鳥一樣「茂盛」。不過身形已長得較大的牠似乎已比較不在意遊客的視線，會好奇地到處探索啄食。

園方說，「鶴園」區其實還有另一對黑頸冠鶴在9月初孵出了1隻寶寶，最近也正換下咖啡色絨毛，長出灰色的羽毛，逐漸抽高變得身形修長，不過較晚出生的小黑頸冠鶴在體型上還是顯得相對小巧，有時會躲在植栽間不容易發現。歡迎到鳥園輕聲細語賞鳥，放輕動作、保持安靜，避免驚擾到動物們，就有機會觀察到兩種冠鶴不同的成長階段。

更多中時新聞網報導

攝護腺肥大者 慎用感冒藥避免尿滯留

施暴台鐵員工 立委提案增刑責

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬