黑馬超市爆紅！被問「北部何時開」 展店規劃曝光

楓康超市深耕台中已久。（ 圖 / 楓康超市臉書）





台灣民眾提到超市，多半會想到全聯、美廉社或家樂福等大型連鎖通路。不過近期在社群平台上，一向深耕中台灣的「楓康超市」卻意外成為討論焦點，而官方也鬆口將進軍北部。

據了解，芬普尼雞蛋事件爆發後，楓康以罕見的高透明度面對問題，在官網以大型置頂公告方式公開受影響批號，並主動說明退換貨流程，讓不少消費者對此留下良好印象。

此外，楓康在公告中清楚列出產品資訊，強調購買到問題批號的消費者皆可回到原店協助退換。這份誠實、不閃避的態度在社群間迅速擴散，有網友感嘆「這年代看到願意坦白的企業很難得」，也有人指出，正因楓康並非以價格戰為主要策略，而是強調品質與供應鏈控管，才能在食安議題發生時展現更高的反應速度與誠意。

廣告 廣告

隨後有民眾在Threads等平台分享逛店心得，不少人表示雖然價格不一定是最便宜，但生鮮新鮮度穩定、店內動線寬敞、特價品折扣真實，與部分大型連鎖給人的雜亂感形成鮮明對比。

在 Threads 查看

事實上，楓康超市成立於1988年，由前身「興農生鮮超市」更名而來，目前全台僅有52間門市，而分店長期集中在台中、彰化與南投等區域，使楓康得以維持一致的供應鏈管理與品質控管。

官方小編近期在社群上坦言，公司確實有部分商品售價較其他通路高，但強調「從種子到餐桌」的把關流程是成本來源，也是品牌堅持的核心理念。正因多年來鮮少投入媒體廣告，楓康一直以「默默經營」為主，此次食安危機反而成為讓更多民眾認識品牌的契機。

在 Threads 查看

隨著話題延燒，楓康Threads帳號的粉絲數迅速跳升至逾1.2萬人，貼文的觸及與按讚數也從過去的數百暴增至上萬。大量網友湧入留言詢問北部何時開店，官方小編難得鬆口，表示雙北展店已在規劃中，希望北部民眾「再等等我們」。這項訊息迅速引發高度關注，也讓原本以中台灣為主的在地通路有機會正式向北擴張。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

美警告解放軍恐隨時攻台 揭3最可能時間點

「解放軍恐突襲攻台」 美警告：北京已展開初步措施

女兒爆在OnlyFans拍片 澳政壇大咖突宣布辭職

