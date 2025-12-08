新豐鄉農會總幹事鄭旭凱(右)退休時，新竹縣長楊文科(左)頒贈紀念品。(資料照來源：新竹縣政府)

在2026九合一大選前整整一年的時間點，前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱參加「豐味魩仔魚炊粉新品發表會暨綠色照顧站成果展」時，異軍突起在席間公開拋出「參選新豐鄉長」震撼彈，成為意外插曲；鄭旭凱以「政治素人」身分投入地方選戰，被視為最為突出的一匹黑馬，鄭旭凱過去在新豐鄉農會的亮眼成績，更成為他爭取民意支持的最大底氣。

鄭旭凱擁有碩士高學歷，主修公共行政與企業管理，具備專業經營管理新思維；在2011年入籍新豐後，2013年從農糧署退休，經遴聘成為新豐鄉農會總幹事，憑藉中央單位豐富的行政經驗，積極帶領農會拓展信用部業績，讓農會經營績效從全國排名286名，大幅進步至第61名，成效斐然，屢獲農業金融署頒發「農金獎」營運卓越獎、經營績效優等獎肯定，在短時間內成功逆轉劣勢，使農會逐步恢復活力，也重拾農民對農會的信心，被同仁以及友人稱為「逆轉高手」、「經營魔法師」。

廣告 廣告

黑馬鄭旭凱參選新豐鄉長，邀大家一起築夢翻轉。

鄭旭凱在擔任新豐鄉農會總幹事10年期間，積極推動各項業務，成功讓新豐鄉雜糧產銷班第1班被評選為全國十大優良產銷班，輔導農民參加台灣稻米達人冠軍賽，榮獲全國十大好米優勝獎，持續提升農民職業災害保險投保率，曾獲頒豬隻死亡保險業務競賽理賠業務分組第1名，讓農會不再只是傳統機構，而成為農民真正感受到「站在身邊」的好夥伴。

據了解，鄭旭凱長期深耕基層，與農民之間互動密切，在鄉親眼中是一個「頭腦清楚、做事紮實、不喜歡講大話」的好人，不少支持者認為，正因為他沒有包袱、沒有派系背景，才更有可能帶來新氣象。鄭旭凱表示，將會秉持著「堅守本心，不忮不求，不貪不取」的正念初衷，選擇為新豐在地服務。

鄭旭凱透露，自己一直希望能為新豐創造更務實、更有效率的行政環境，他說：「農會的改革證明，只要方向正確、方法對了，很多事情都可以逐步完成。」他表示，若有機會獲得鄉親支持，將會把過去的行政治理經驗帶入公所，並且導入企業經營管理專業，有效的推動行政透明、福利到位、改善生活環境、促進商圈經濟、帶動產業升級等政策。

黑馬鄭旭凱參選新豐鄉長，邀大家一起築夢翻轉。

鄭旭凱分享自己「入住新豐、愛上新豐、築夢新豐」的心路歷程，表示自己的人生「不斷迎向挑戰」，這次決定參選新豐鄉長，就是希望發揮自己「專業經營管理、公共行政經驗豐富」的能力，為新豐多做一些實事，更希望能夠結合所有鄉親的期盼，帶來翻轉的力量，「築夢新豐，創造高峰，讓我們一起邁向成功！」

地方政壇人士指出，這次鄭旭凱震撼投入新豐鄉長選舉，有如在池子裡拋下巨石，讓地方既有勢力掀起洶湧波瀾，選情也出現明顯變化；由於鄭旭凱設籍新豐深入服務10餘年，具備相當人脈基礎與口碑好評，加上政治素人形象，足以吸引「希望改變、期待翻轉」的選民，因此成為外界討論度頗高的潛力參選人。

鄉內不少民眾也認為，新豐鄉正面臨人口快速成長、交通與公共服務需求增加等關鍵挑戰，確實需要一位懂管理、能執行、願意承擔的領頭人；他們期待鄭旭凱正式投入選戰，能帶來新風貌，促成鄉政發展的新起點。