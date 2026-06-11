黑鮪魚上鉤慘遭「可愛劫匪」截胡 最昂貴魚肚全被啃光

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東正逢黑鮪魚季，近日有漁民釣到一尾黑鮪魚後，拉上船時發現手感不對，仔細一看才發現，上鉤的大魚已被啃掉一大口，最精華的鮪魚肚幾乎全部消失。漁民無奈表示，「肯定又是海豚幹的好事！」最後整尾魚因無法販售，只好分給親朋好友與外籍漁工。

遭「截胡」的金豐盛號林船長，在鮪魚季開跑後已捕獲大量黑鮪魚，雖然沒有釣上「第一鮪」，但活動當天的「第二鮪」等多尾鮪魚皆出自他手。

漁民表示，當時是在成功外海以延繩釣、掛著魷魚釣捕黑鮪魚，通常會隔一段時間視情況收線。沒想到這次看到在海中上鉤魚頭，準備拉起時就覺得重量不對，拉起一看才發現，整尾魚腹部已被啃光、臟器外露，其他部位卻大致完好。漁民研判，如果是鯊魚或其他魚種，咬痕大小不會如此，且也不會如此「偏食」專挑魚腹下手，讓他直呼是「遇到行家」。

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台東知名魚販「阿春」表示，海豚非常聰明，當黑鮪魚被漁民的延繩釣鉤住、失去反抗能力時，海豚就會集體圍過來咬食，且專挑魚腹等肉質最肥美、價格也最昂貴的部位下手。被海豚襲擊過的黑鮪魚，往往在漁民拉上船時，只剩下一顆相對完整的魚頭。

在台東新港漁港，曾有漁民因捕獲的黑鮪魚頻頻被吃光，而被戲稱為「魚頭船長」。漁民說，只要出海遇到海豚群，心情就會相當忐忑，因為這意味著好不容易上鉤、價值數十萬元的黑鮪魚，很可能瞬間化為烏有。加上如今餌料愈來愈貴，釣黑鮪成本更高，一遇上海豚攔劫更是欲哭無淚，偏偏海豚又是保育類動物，漁民也拿這群外表可愛的「劫匪」沒轍。

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