黑鳶族群破千隻！基隆深澳、瑞濱30年再現穩定紀錄

黑鳶研究人員開設《鷹你而生》頻道進行24小時巢位觀察。（圖／屏科大鳥類生態研究室提供）

黑鳶為我國第二級珍貴稀有保育類動物，同時作為食物鏈頂端的牠，對於生物多樣性、環境生態都具重要指標性，而黑鳶1992年時統計不足200隻，但在各界長期努力下，至2025年族群數量已達1033隻，創下歷年新高同時，基隆深澳及瑞濱一帶，相隔約30年後再度出現穩定紀錄，農業部強調，這顯示黑鳶族群除數量回升外，其分布亦由原有核心區逐步向周邊擴展。

農業部林保署表示，往年黑鳶的族群分布，北部夜棲點集中於新北市萬里、貢寮及翡翠水庫一帶，南部則以屏東三地門與大漢山為核心，依據2025年最新調查結果，基隆地區新增「深澳群」與「瑞濱群」兩處穩定夜棲族群，為該地區相隔約30年後再度出現穩定夜棲族群紀錄。

另北部濱海與河濱地區、屏東山區及中部日月潭、湖山水庫等地，民眾目擊紀錄亦明顯增加，顯示黑鳶族群已由山區向平原、農業鑲嵌地景擴展，逐步回到歷史棲息空間。

林保署指出，黑鳶的族群與棲地完整性和健康食源有密切關聯，過往黑鳶由於棲地破壞，以及農藥與毒餌使用衝擊，一度面臨生存危機，1992年調查黑鳶族群僅不到200隻，不過近年來積極推動生態服務給付、友善農業，以及高濃度農藥加保扶與老鼠藥的管制使用，有利提供黑鳶健康的棲息環境與安全的食物，從今年的調查結果，黑鳶族群已止跌回升成長到1,033隻，且分布區域的逐漸擴展，顯示這些措施對農田棲地的保護及促進棲地連通性確實有相當的效果。

林保署補充，猛禽為環境健康與生物多樣性的重要指標，林業保育署自2013年起與屏東科技大學鳥類生態研究室合作，長期推動黑鳶長期族群監測、衛星追蹤、夜棲地調查與教育推廣行動，深化社會大眾對黑鳶生態的認識，同時與台灣猛禽研究會協力，每年秋冬號召志工執行全台同步調查，形成國內規模最大、且最具代表性的猛禽公民科學監測網絡。

林保署呼籲，黑鳶是生態系的頂級消費者及指標物種，維護完整棲地環境，等同保護人類的生存環境與永續發展的基礎，林業保育署將持續透過國土生態綠網與生態服務給付等政策，期盼在保全生態環境的前提下，能確保永續發展，讓更多人能在日常生活中看見黑鳶自在翱翔。

