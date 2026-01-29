黑鳶籃球營 SBL球員親自指導

基隆市黑鳶籃球隊寒假籃球訓練營由SBL聯賽職業球員親自上陣指導，讓孩子們在安全、專業的環境中穩定運動發展。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市黑鳶籃球隊寒假籃球訓練營二十九日在國立基隆商工體育館登場，包括前鋒余祥平等多名ＳＢＬ聯賽職業球員親自上陣指導，訓練營活動免費開放國、高中及小學生報名，一開放報名便迅速額滿，共吸引一百二十位國小至高中學生熱情參與，展現基隆學生對籃球運動的熱情。

教育處體健科長吳蓓郁指出，市府重視基層籃球發展並持續積極在運動人才培育與設施改善上投入資源，今年一月基隆籃球重點學校的銘傳國中全新職籃級規格籃球場啟用，便是最好案例之一；而硬體設施設備外，基隆黑鳶籃球隊辦理首次全市跨齡性質訓練營，培養初學者籃球基本功與興趣，以及進階者強化技戰術訓練等，由聯賽級球員親自指導，讓孩子們在安全、專業的環境中穩定運動發展，為基隆籃球發展注入更豐富多元的刺激。

基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸表示，基隆黑鳶籃球隊除了在ＳＢＬ賽場上爭取佳績，更肩負推廣在地籃球運動的使命，即使正值賽季期間賽程緊湊，球員們仍持續投入校園教育推廣工作，親自指導，現場獲得家長及學生朋友們熱烈迴響、肯定；截至目前為止，球隊已完成十四場入校交流活動，未來球隊仍會持續深耕校園，規劃每月入校指導活動，讓職業球員走入校園與學生交流，期待為基隆培育更多優秀籃球人才。