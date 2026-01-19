黑鳶籃隊出賽 邀重點學校觀戰

基隆黑鳶籃球隊邀請銘傳國中、正濱國中及基隆商工等籃球重點發展學校師生觀賽。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆黑鳶籃球隊十七日進行ＳＢＬ暨ＷＳＢＬ超級籃球聯賽季中第四場比賽，邀請銘傳國中、正濱國中及基隆商工等籃球重點發展學校師生到場觀賽。總經理林冠綸表示，本賽季預計三月份在主場市立體育館開賽，選手期待首次在家鄉的比賽，期待為基隆爭光。

教育處體健科長吳蓓郁表示，市府成立市籃球隊初心，即以重視提升學校籃球競技，盼延長優秀選手職涯在地發展可能性規劃，選手有一半出身基隆。出身ＳＢＬ、銘傳國中教練徐偉勝表示，基隆在地籃球專項學子對於余祥平等學長入校指導或賽事戰術分析等，在情感上多了一份獨特的聯結。

林冠綸表示，市府重視學校選手未來職業發展，黑鳶第一年成軍即創下四連勝成績，為ＳＢＬ目前唯一保持不敗的隊伍，希望成為在地基層選手的榜樣。