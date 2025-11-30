黑鳶1號成功升空 臺灣低軌衛星技術站上世界舞臺
記者吳典叡／綜合報導
網通廠鐳洋科技今（1）日宣布，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星黑鳶1號（Black Kite-1），於臺灣時間11月29日凌晨2時44分成功發射，並順利進入軌道。
鐳洋科技表示，黑鳶1號順利入軌，是該企業從單顆衛星驗證邁向星群通訊的重要里程碑，將持續優化通訊酬載、陣列天線與星間鏈路技術，確保臺灣在全球低軌通訊應用中保持自主且可持續的發展優勢。並強調，將持續推進低軌衛星星群計畫，預計2026年陸續發射3顆新創追星計畫8U物聯網立方衛星。
鐳洋科技指出，國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由該企業研製4顆8U立方衛星。其中，黑鳶1號是承接新創追星計畫第1代3U立方衛星夜鷹號（Nightjar）任務的升級版衛星，黑鳶1號部署於約500至600公里高的太陽同步軌道（SSO），衛星每日經過臺灣約1至2次，單次通聯約5分鐘，透過自主研發地面接收站完成同地與異地3方資料傳送，驗證整體通訊鏈路效能。
鐳洋科技表示，此次任務聚焦於3項核心驗證，包括確認衛星系統的運作穩定性與精準指向能力、驗證鐳洋自研的Ku頻段高速通訊及LoRa低速通訊酬載，以及國家太空中心提供的高精度GPS接收器（GPSR）與太空級通用圖形處理器（GPGPU）。
鐳洋科技說，相較於3U衛星，8U平臺不僅搭載更多酬載，也支援更多使用者與多種使用情境，提供在網路難以架設或通訊死角地區的通訊解決方案，展現低軌物聯網通訊的多元應用可能。
鐳洋科技表示，黑鳶1號此次成功發射，透過星群的運作，預期可建立初步的低軌物聯網通訊網絡，實現「從地到天」的即時資料傳遞。鐳洋將低軌通訊技術轉化為可實際應用的解決方案，建構完整可靠的通訊網絡。藉由星群力量，推動科技與生活無縫連接，讓臺灣低軌衛星技術站上世界舞臺。
鐳洋科技宣布受國家太空中心委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星黑鳶1號，於臺灣時間11月29日成功發射，順利進入軌道。（鐳洋科技提供）
黑鳶1號此次成功發射，透過星群的運作，預期可建立初步的低軌物聯網通訊網絡，讓臺灣低軌衛星技術站上世界舞臺。（鐳洋科技提供）
