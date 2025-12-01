「黑鳶1號」成功入軌 臺灣低軌衛星新里程

記者吳典叡／綜合報導

網通廠鐳洋科技昨日宣布，受國家太空中心委託、與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號」（Black Kite-1），於臺灣時間11月29日凌晨2時44分成功發射，並順利進入軌道。

鐳洋科技表示，黑鳶1號順利入軌，是該企業從單顆衛星驗證邁向星群通訊的重要里程碑，將持續優化通訊酬載、陣列天線與星間鏈路技術，確保臺灣在全球低軌通訊應用中，保持自主且可持續的發展優勢；將持續推進低軌衛星星群計畫，預計明年陸續發射3顆新創追星計畫8U物聯網立方衛星。

國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製4顆8U立方衛星。其中，黑鳶1號是承接新創追星計畫第1代3U立方衛星夜鷹號（Nightjar）任務的升級版衛星，部署於500至600公里高的太陽同步軌道，每日經過臺灣約1至2次，單次通聯約5分鐘，透過自主研發地面接收站，完成同地與異地3方資料傳送，驗證整體通訊鏈路效能。

鐳洋科技表示，此次任務聚焦於3項核心驗證，包括確認衛星系統的運作穩定性與精準指向能力、驗證鐳洋自研的Ku頻段高速通訊及LoRa低速通訊酬載，以及國家太空中心提供的高精度GPS接收器與太空級通用圖形處理器。

鐳洋科技說，透過黑鳶1號星群運作，預期可建立初步低軌物聯網通訊網絡，實現「從地到天」即時資料傳遞，建構完整可靠的通訊網絡，讓臺灣低軌衛星技術站上世界舞臺。