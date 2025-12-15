黑鷹出動！花蓮接連2起山難 男右肩脫臼、女體力撐不住

花蓮縣消防局於13日晚間6點20分接獲通報，一行6人的登山隊伍於攀登太魯閣國家公園境內畢祿羊頭縱走步道時，隊中一名男性山友在鋸山峰頂前拉繩路段不慎受傷，右肩疑似脫臼，因該路段不論回撤或續行皆須通過拉繩地形，傷勢導致該名山友進退兩難而請求救援。

花蓮縣消防局於13日晚間6點20分接獲通報，一行6人的登山隊伍於攀登太魯閣國家公園境內畢祿羊頭縱走步道時，一名山友受傷 ，搜救小組護送山友下山過程。（圖/花蓮縣消防局提供）

考量中央氣象署預報顯示，入夜後鋸山一帶氣溫恐驟降至攝氏3度，且山區強風明顯，消防局即指示該隊伍就地尋找避風處所，妥善保暖並合理分配飲水與糧食等待救援。轄區第一大隊派遣花蓮分隊劉晉嘉、新秀分隊江柏毅與嚴李聿3名警消，會同太魯閣國家公園合歡管理站2名巡查員組成搜救小組，當晚夜宿慈恩山莊，並於翌日清晨5時自羊頭山登山口入山展開救援行動。

14日接近中午時分，山區濃霧稍歇，消防局把握天候空檔向空中勤務總隊申請直升機支援，順利以吊掛方式將傷患送離山區。直升機隨後降落花蓮德興棒球場，再由花蓮分隊救護車轉送醫院治療，其餘隊友則由搜救人員陪同護送下山。

畢羊縱走搜救小組所拍攝空勤直升機抵達鋸山一帶上空照片。（圖/花蓮縣消防局提供）

畢羊搜救小組於晚間護送山友至羊頭山登山口。（圖/花蓮縣消防局提供）

另於14日下午3時35分，消防局再度接獲山域事故通報，一行4人的登山隊伍於當日中午入山，原規劃以兩天一夜行程攀登花蓮縣境內知名百岳屏風山。惟隊中一名女性山友入山不久即感身體不適，隊伍決定提前撤退，返程行經屏風山步道第一處涉溪點時，該名山友因體力不支無法續行而請求協助。

消防局第一大隊立即派遣新秀分隊分隊長彭第軒率花蓮分隊黃翊豪及自強分隊陳定綸整裝前往救援。經確認該隊伍飲水、糧食及保暖裝備充足，且該名女性山友經長時間休息後尚可緩慢行走，搜救小組遂陪同護送全隊平安下山。

屏風山搜救小組於護送該登山隊伍下山。（圖/花蓮縣消防局提供）

屏風山搜救小組於晚間接觸待救隊伍。（圖/花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局提醒，山域環境變化多端，登山活動前務必審慎評估自身體能狀況，事前查詢天氣預報，備齊登山裝備及防寒衣物，行經危險地形或遇天候不佳時更應提高警覺。若評估自身能力不足，應果斷折返、擇日再行挑戰，切勿勉強上山。

