黑鷹出動！27歲男高山症發作 花蓮消防局緊急救援撿回一命

花蓮縣卓溪鄉的大水窟山屋昨（15）日上午發生一起驚險的高山救援案。一名27歲男性山友自嘉明湖進入山區後，因高山症感到身體不適，花蓮縣消防局今（16）日清晨緊急派遣直升機前往救援，並將男子送醫，經檢查確認為肺水腫，目前男子已脫離生命危險。

一名27歲男性山友自嘉明湖進入山區後，因高山症感到身體不適，花蓮縣消防局今（16）日清晨緊急派遣直升機前往救援，經醫生檢查確認為肺水腫，目前已脫離危險。（圖/花蓮縣消防局提供，下同）

據了解，一名27歲男子隨11人登山團自嘉明湖進入山區，行程預計於17日結束。然而，該男子15日清晨突感身體極度虛弱，經休息後仍無法恢復體力，並伴隨咳嗽與呼吸不順，疑似出現肺水腫症狀。隊友見情況危急，立刻撥打119求救。

花蓮縣消防局接獲報案後，於今日清晨6時56分派遣直升機前往救援，並於7時31分抵達位於大水窟山屋的登山隊伍。救援人員迅速將男子送往醫院，經檢查確認為肺水腫，所幸因及時就醫，目前男子已脫離生命危險。

據了解，登山團於12日開始行程，但因山區海拔高、氧氣稀薄，該男子疑未適應環境而引發高山症，他在山上血氧更一度低到61%，上機後快速吸純氧恢復正常。消防局強調，登山活動需充分準備，並應攜帶必要裝備以應對突發狀況。

