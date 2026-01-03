黑鷹直升機失事6週年 大難不死曹進平接漢翔董座

國防部長顧立雄2日率高階幹部，前往博愛營區的北安路口「0102紀念專區」追思悼念，向故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士獻花致敬，表達心中的崇敬與緬懷。就在同一天，幸運在墜機意外中大難不死的曹進平，也升任漢翔公司董事長。

位於北安路、崇實路口，國防部旁的0102紀念專區。(圖/軍聞社)

當天上午追思悼念儀式在國防部0102紀念專區舉行，由顧立雄率同參謀總長梅家樹上將、副部長徐斯儉及多位高階將領與官兵代表出席，向殉職將士獻花致敬，緬懷敬愛的沈前總長等8位將士。活動以簡樸而莊重的方式進行，表達對殉職將士的深切不捨，並對其以生命捍衛家園的崇高精神，致上由衷的感佩與敬意。

廣告 廣告

此外，沈一鳴的親友也到場獻花致意，表達家屬無限的思念。

沈一鳴家屬到場致意。(圖/軍聞社)

2020年1月2日，空軍救護隊的1架UH-60M型黑鷹式直升機（933號）在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上搭載的總長沈一鳴、總士官長韓正宏、政戰局副局長于親文中將、情報次長室助理次長洪鴻鈞中將、總長室參謀黃聖航中校，以及正駕駛葉建儀上校、副駕駛劉鎮富少校、機工長許鴻彬等8人不幸殉職。

特別的是，當時同在直升機上、而幸運生還的曹進平中將，就在黑鷹式直升機失事6週年的同一天，漢翔公司正式公布，由原任總經理升任董事長。

延伸閱讀

看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德

柯文哲致電喊「你因為挺我被抓去關」 蔡正元曝最後心願：盼再見藍執政

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多