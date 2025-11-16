黑鷹直升機進駐松山機場！空勤總隊新廠棚2029年完工啟用
空中勤務總隊今（18）日宣布，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，位於松山機場的新建設施將於2029年竣工，屆時黑鷹直升機將進駐，顯著提升北部地區的空中救援能力。
內政部空勤總隊發布新聞稿指出，位於松山機場的台北駐地棚廠廳舍使用迄今已逾40年，空建築物老舊且空間有限，僅能容納2架海豚直升機，黑鷹直升機無法進入棚廠內維修保養，機組人員備勤環境侷促，亟需改善。
空勤總隊2020年獲行政院支持，挹注34億9926萬1000元經費，並由空軍撥用松山基地指揮部飛機棚廠及其東側土地面積0.8163公頃，委託國土管理署專業代辦新建工程。
空勤總隊指出，台北駐地新建工程自2023年5月開工，目前進度已達41%，預計2029年竣工啟用，未來可容納空勤總隊、勤務第一大隊及所屬2個飛行隊，部屬3架黑鷹直升機、3架海豚直升機，搜救範圍涵蓋北部海域及離島，大幅提升北部地區山林與海域空中救援量能。空勤總隊過去20年來已執行11萬7952架次空中任務，成功救援8748人，新設施的啟用將使救援任務的反應時間更快，降低飛行風險。
延伸閱讀
松山機場驚傳「安捷醫療機降落爆胎」！影響航班起降15分鐘
松山機場對面工地傳火警！地下室濃煙竄出
輝達總部落腳松南營區？李四川：超過6公頃「蠻好的一塊地」
其他人也在看
賴清德宣布成立「兒童及家庭署」 隸屬衛福部專責兒童健康
總統賴清德今（16）日出席台大醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，宣布為了照顧兒童醫療，衛生福利部將進行組織調整，成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康。中天新聞網 ・ 16 小時前
張兆辰生涯新高14分！台北戰神10分差退國王收開幕戰勝利
臺北台新戰神今日主場開幕戰，湧入滿場5,500名戰友，場邊更有來自日本北海道的母女檔特別為前鋒威力斯跨海而來，購買季票到場應援。戰神首節以流暢的攻守節奏拿下30分，團隊一路維持比賽節奏，攻下生涯新高14分的張兆辰外線手感火燙，三分球5投4中貢獻高效火力，最終以97比87收下主場開幕勝利。太報 ・ 1 天前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 18 小時前
八木勇征來了！二度來台辦見面會 亞洲400名粉絲熱情接機
日本男團FANTASTICS成員八木勇征，16日將在Legacy TERA舉行粉絲見面會，15日他一身深色牛仔勁裝，抵達松山機場，現場超過400名粉絲到場熱情接機，他也親切與現場粉絲揮手致意，並依照安排與前來接機的粉絲大合照。中時新聞網 ・ 1 天前
川普宣布百億元對台軍售 20共機擾台嗆聲
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16V、IDF經國號戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
百里侯選戰新北市受關注 劉和然：市政需要接棒傳承
隨著2026百里侯選戰升溫，各地擬參選人陸續表態、籌組競選團隊。民進黨已確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長；藍營則尚未正式提名，但目前呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川以及新北副市長劉和然。另一方面，民眾黨主席黃國昌也積極表態，準備在新北插旗，各方戰將把新北視...CTWANT ・ 18 小時前
3度低溫也擋不住！北海道「厚岸牡蠣祭」飄濃郁奶香 吸上萬人朝聖
據日本媒體今天（11/16）報導，北海道的「厚岸牡蠣季」昨天登場，儘管氣溫僅有攝氏3度，但碳烤牡蠣的濃郁奶香，仍吸引破萬人參加這場盛會，有遊客受訪時大力稱讚：「果然是原產地的牡蠣最好吃！」太報 ・ 17 小時前
空勤總隊松山駐地新建進度達41% 黑鷹機組預計118年進駐
記者吳典叡／臺北報導 內政部空勤總隊今（16）日指出，臺北駐地新建工程目前工程進度已達41%，預計118年竣工與啟用，可容納總隊部、勤務第一大隊及所屬2個飛行青年日報 ・ 1 天前
買房還是租屋？他年薪百萬看上1800萬華廈陷糾結 網一面倒勸：你撐得住嗎？
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導在台北買房，到底要多少薪水才「撐得住」？近日一名網友發文求助，透露自己年薪平均約100萬元，卻心動看到一間總價1800...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化毒雞蛋賣到台中蛋行 民眾到蛋行想退貨撲空
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現本月9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，今天...聯合新聞網 ・ 17 小時前
妻夫木聰為《寶島》想換血 見一幕：眼淚不自主掉下來
妻夫木聰與導演大友啟史今（11╱16）帶著《寶島》（Hero's Island）出席金馬影展星光活動，他在片中飾演沖繩刑警「御城」，由於電影時代跨越20年，他透露為了角色做了很多功課，甚至表示：「如果可以的話，我希望把全身的血換成沖繩人的血，我希望自己盡可能融入這個角色，代表沖繩人講出他們的心聲。」太報 ・ 17 小時前
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司...世界日報World Journal ・ 19 小時前
謝國樑、邱佩琳出席民眾黨聯合政府論壇 她喊柯文哲「五個互相」
民眾黨今（16）日在基隆市舉行聯合政府論壇，國民黨籍基隆市長謝國樑、立委林沛祥、民眾黨籍副市長邱佩琳均出席，與民眾黨主席、秘書長周榆修及立委黃珊珊等人同台交流。中天新聞網 ・ 13 小時前
藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開
民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...聯合新聞網 ・ 17 小時前
「一館一故事」南投館舍串聯線上展
在南投，文化不僅藏於館舍的櫃櫥與展櫃，更流動於土地與生活之中。從竹藝到陶火，從文人書桌上的筆墨，到日常生活中的紙張、藥包與交通工具，每一件展品都是一段關於人、土地與時間的故事。南投縣政府文化局為促進民眾對地方文化及在地館舍的認識和瞭解，特別規劃「一館一故事」南投館舍串聯線上展覽，讓參觀者透過數位影音及圖文海報雙模式，輕鬆地了解館舍特色及故事，豐富民眾的文化體驗，讓民眾對本縣地方文化館有更多的認識及互動。展覽期間自一一四年十一月十一日至十一月二十一日止，展覽方式於「南投博物館家族Facebook粉絲專頁」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100057261227639）展出。本次展覽主軸核心為「南投館舍文化小故事」，以「一館一 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
114年全運會彰化縣代表隊勇奪36面獎牌 縣府頒發獎助金1212萬元
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣代表隊於114年全國運動會中表現亮眼，勇奪5金、14銀、17銅，共計互傳媒 ・ 16 小時前
唐西奇太稀奇！生涯第50次單場攻下40分加入喬丹、張伯倫行列！
體育中心／王人瑞報導湖人隊唐西奇（Luka Doncic）今天攻下全場最高的41分，另有9籃板、6 助攻的全能數據，帶隊擊敗字母哥領軍的公鹿，這也是他生涯第50場攻下40分以上的比賽，成為史上第四位達成這項里程碑的球星。FTV Sports ・ 20 小時前
五月天跨年台中開唱！何欣純籲盧秀燕快行銷
[NOWnews今日新聞]韓國天團BLACKPINK蒞臨高雄開唱，全城粉紅成功行銷港都，如今超人氣女團下週接力開唱，市長陳其邁掛保證，「只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜」。對此立委何欣純表示，台中在跨...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
綠喊「人人致電韓國瑜」擋財劃法！ 藍：乾脆呼籲總統別公告
朝野 再為『財劃法』吵翻天！民進黨立委出招，喊出一人 打一通電話,給韓國瑜，要求 別把法案,送出去。 #財劃法#韓國瑜#總統別公告東森新聞影音 ・ 18 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認同中國！盛讚「融合示範區」政策
政治中心／綜合報導日前高調宣布將代表國民黨參選2026年金門縣長的立委陳玉珍，今（16）日赴中國福建參加茶博會時，面對媒體訪問當場脫口稱讚中國拋出的「融合示範區」政策，並說明原因，直言：「金門是跟對方脫離不了關係的」。民視 ・ 17 小時前