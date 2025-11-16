黑鷹直升機進駐松山機場！空勤總隊新廠棚2029年完工啟用

在南投，文化不僅藏於館舍的櫃櫥與展櫃，更流動於土地與生活之中。從竹藝到陶火，從文人書桌上的筆墨，到日常生活中的紙張、藥包與交通工具，每一件展品都是一段關於人、土地與時間的故事。南投縣政府文化局為促進民眾對地方文化及在地館舍的認識和瞭解，特別規劃「一館一故事」南投館舍串聯線上展覽，讓參觀者透過數位影音及圖文海報雙模式，輕鬆地了解館舍特色及故事，豐富民眾的文化體驗，讓民眾對本縣地方文化館有更多的認識及互動。展覽期間自一一四年十一月十一日至十一月二十一日止，展覽方式於「南投博物館家族Facebook粉絲專頁」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100057261227639）展出。本次展覽主軸核心為「南投館舍文化小故事」，以「一館一 ...

台灣新生報 ・ 17 小時前