黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人 (圖)
慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘（右1）近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員，3日接受行政院長卓榮泰 （右2）表揚。（黃俊銘提供）
中央社記者盧太城台東傳真 114年11月8日
