黑龍江大通溝煤礦事故 被困5人全部罹難

（中央社台北23日電）中國黑龍江省豐源礦業公司大通溝煤礦21日發生透水事故，導致5人被困。據陸媒報導，5名被困人員今天陸續被找到，均已遇難。這座煤礦此前被發現3項重大缺失，6月停產整頓並經驗收合格後復產。

新華社報導，黑龍江豐源礦業公司大通溝煤礦透水事故，經全力救援，本次事故中被困的5名受困人員陸續被找到，經確認，5人均無生命體徵，不幸遇難。目前，善後處置工作已全面展開，事故原因正在進一步調查。

21日凌晨4時30分許，大通溝煤礦發生透水事故，5人被困，引發中國社會關注。

據陸媒極目新聞，今年5月27至28日，中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法一處曾對這座煤礦展開監察執法，發現3項重大事故隱患。一是礦坑未按照中國國家規定範圍使用安全生產費用，安全投入不足；二是礦坑可採煤期小於中國國家規定的最短時間，未主動限產或停產；三是違規使用已淘汰的機具。

報導說，有鑑於此，官方下令大通溝煤礦自6月6日起停產整頓3天。6月10日，該煤礦經滴道區應急管理局現場覆核驗收合格，並經中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法執法一處審核，同意恢復生產。

報導說，8月、9月及12月初，中共滴道區委書記錢國峰曾深入大通溝煤礦督導檢查安全生產工作。

根據環境部化學物質管理所，「透水事故」是指礦區開採過程中，因防水措施不夠周全而導致地表水和地下水經過裂隙、斷層等各種通道流入礦區內，致使礦場設備損毀或礦坑內的工作人員發生傷亡之事，主因來自煤礦礦廠的水害防治制度未明確落實。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1141223