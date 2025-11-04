黑龍江水庫清淤權36億賣出 被質疑金融遊戲全民買單

（中央社台北4日電）中國黑龍江省10月23日公開拍賣該省依安縣2座水庫淤泥的20年處置權，被1家國有獨資公司以人民幣8.39億元（約新台幣36.4億元）標下，被譽為「點泥成金」。但有部落客質疑，得標公司10月10日才登記成立，整個過程恐是一場最後由中國全民買單的金融遊戲。

綜合黑龍江衛視等中國官媒報導，10月23日下午，黑龍江自然和生態資源交易中心舉行拍賣，標的是齊齊哈爾市依安縣「上游水庫」和「躍進水庫」內、約1100萬立方公尺淤泥的20年處置權，結果由名為「齊齊哈爾澤源環保產業有限公司」的國有獨資公司，以人民幣8.39億元高價搶標，折合每立方公尺約人民幣76.3元。

據報導，這筆得標價格當時引起中國網路一片驚呼，直指為「天價」，更有官媒指這是「點泥成金」，還說當地位在東北黑土區，淤泥中富含氮、磷、鉀及有機物質等成分，是生產有機肥的上好原料，才吸引了多家企業的目光。

不過，筆名「細雨中的呼喊」的中國部落客1日發表題為「從淤泥拍賣看國有資源盤活的狂歡與隱憂」的文章質疑，黑龍江省10月23日舉辦招標，這家得標的國有獨資公司卻直到10月10日才成立，註冊資本也只有人民幣2.7億元。

作者表示，在地方財政困窘下，「三資三化」（資源資產化、資產證券化、資金槓桿化）成為中國地方政府新的生財管道，其中包括水庫淤泥。黑龍江省將「三資三化」推向了高峰。

綜合作者說法及中國媒體報導，在依安縣2座水庫淤泥招標前，黑龍江省鐵力市東方紅水庫的145.41萬立方公尺淤泥，8月22日被業者以約人民幣6103萬元拿下5年處置權。得標業者便以5年的處置權作抵押，從某國有銀行黑龍江省分行獲得人民幣4500萬元綠色貸款。

作者指出，依相同比例，依安縣2座水庫淤泥標價被拉高到人民幣8.39億元，得標者就能從銀行取得至少人民幣6億元的綠色信貸。這樣的操作，當地政府靠水庫淤泥完成活化存量資產任務；國企取得項目與融資，實則讓當地政府拿到錢；銀行完成上級的「綠色金融」業績，是「三方共贏」之局。

這名作者認為，這樣的操作，財政風險都被轉移到未來，且人民幣8.39億元的標價並非市場真實定價，而是人為構造的資產價值。若未來收益無法兌現，銀行壞帳風險上升，一旦融資失敗或項目停滯，地方政府仍需善後，變相增加隱性債務。

況且，水庫清淤被包裝成「高價值資產」出售，本質是將政府治理成本外部化，拋給銀行承擔信用風險，最終由國家背書，一旦出現系統性風險，中國納稅人將成為最終承擔者。表面看無人受損，實則全民買單。

作者質疑，既然水庫淤泥如此有價值，民營肥料廠為何不參與競標？因為業者算得很清楚─清淤不賺錢。那為什麼國企敢高價搶標？因為目標並非盈利，而是完成「政治任務+融資目標」。長此以往，市場機制被扭曲後，真正有技術、有效率的企業反被邊緣化。

這名作者說，值得警惕的是，這種模式正被中國各地爭相模仿。像是雲南省普洱市已將黑龍江案例列為「他山之石」，安徽、吉林等省也在推動類似改革，未來各地可能出現更多「水庫淤泥」、「河道砂石」、「城市數據」的天價拍賣；地方財政將越來越依賴這種「資產魔術」而非真實經濟成長。

作者質疑，水庫淤泥拍賣像一場盛大的地方財政「行為藝術」，台上鑼鼓喧天，台下掌聲雷動。但當20年處置權到期，淤泥是否真的變成有機肥？還是只留下一家空殼公司及一筆不良貸款。若處置不當，今天的狂歡終將由未來的中國納稅人、環境與社會成本買單。（編輯：邱國強/陳妍君）1141104