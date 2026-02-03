黑龍江養老院火災釀5死4傷 曾因消防安全問題遭罰

（中央社台北3日電）中國黑龍江省齊齊哈爾市一處養老院2日下午發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷送醫。火災具體原因正在進一步調查中。該養老院2023年曾因消防安全問題被罰款。

央視新聞報導，3日齊齊哈爾市建華區人民政府發布通報稱，2月2日下午3時許，齊齊哈爾市建華區「芳華頤養」養老院發生火災，消防、應急、衛健等部門迅速趕赴現場開展救援。下午3時19分，現場明火被撲滅。事故造成5人遇難。事故原因調查等工作正在進行中。

廣告 廣告

據新京報報導，附近1名商戶表示，火災發生的2日下午，他在現場看到有濃煙冒出，隨後多輛消防車趕到現場，有老人被救護車轉運送醫。

公開資料顯示，芳華頤養養老院成立於2019年，業務範圍涵蓋招收自理老人、半自理老人、完全不能自理老人，為老年人提供生活照料、醫療康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。

此外，該養老院曾因消防安全問題被處罰。2023年8月，當地消防救援部門在監督檢查中發現，該養老院東北部疏散樓梯間內設置電梯、北部室外樓梯處放置空調外機，均構成占用疏散通道的違法行為，建華區消防救援大隊據此對其處以人民幣5100元（約新台幣2.1萬元）罰款。（編輯：廖文綺/邱國強）1150203