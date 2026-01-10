黑龍江驚現「4個太陽」！古書預言大凶之兆？網嚇瘋：后羿快起床

大陸中心／唐家興報導

黑龍江驚現「四個太陽」！古書直指大凶之兆？畫面曝光全網炸鍋。（圖／翻攝自微博）

黑龍江密山興凱湖近日驚爆「四個太陽」罕見奇觀，畫面中主日兩側竟夾帶三顆副日，這場震撼的「四日同輝」瞬間引爆全網，更因古籍中記載此乃兵變、天下大亂的「不祥徵兆」而讓民眾陷入惶恐熱議。

【興凱湖日出突現「四日同輝」 畫面僅維持約1分鐘】

這起令人咋舌的事件發生在1月8日清晨6時50分，一名居住在興凱湖附近的女子如往常出門，卻意外撞見畢生難忘的景象。天空剛升起的紅日並非單獨存在，而是出現一顆核心主日，左右兩側各伴隨三顆亮度略暗的「小太陽」，彷彿神話場景降臨現實。

廣告 廣告

目擊女子驚魂未定地表示，自己長期在當地活動，這還是第一次親眼見到四日並出的景象。她火速拍下影片存證，而這場異象僅短暫維持1分鐘便消失無蹤，卻已在網路掀起驚濤駭浪。

【網友炸鍋熱議：后羿該醒了？還是天示警訊？】

畫面流出後，社群平台瞬間癱瘓，網友反應兩極。不少人開玩笑直呼：「后羿快醒醒，又有活要幹了！」、「這是不是特效啊？」然而，更多民眾感到不安，留言感嘆：「天無二日，一次出四個太毛了」、「難道是天示警訊？」

更有內行網友翻出古代天象占卜說法，直指這類「多日爭輝」在老祖宗眼裡絕對是凶象，通常預示著天下動盪、政權不穩，引發不少人對現狀的政治聯想。

【古籍怎麼說？「四日同輝」多被視為天下將亂】

事實上，中國古籍對「多日」天象確實有著極其嚴肅的解讀。《京房占》、《春秋緯》及《晉書‧天文志》等文獻皆一致認為：

「天下兵起、諸侯並爭」、「君權不穩、權臣擅政」、「陰陽失序、災異頻仍」。

唐代占卜大師李淳風在《乙巳占》中更是語出驚人，表示「眾日並見，天下裂分」，意指天空同時出現多個太陽，象徵國家將面臨分裂、法律秩序崩壞的危機。

【類似天象頻現？近年多地曾拍到「多個太陽」】

儘管古書說得煞有其事，但這類神祕畫面在中國大陸其實並非首例。

2025年4月，廣西梧州曾驚現「七個太陽」包圍主日的奇觀；

2024年8月，四川成都也拍到「七日成列」排排站的驚人影像。

對此，氣象專家多次澄清，這在科學上稱為「幻日」（Sun Dog）。主要是因為高空捲雲中充滿六角形冰晶，當陽光經過折射後產生的虛像，屬於純粹的自然光學現象，並非神祕力量作祟。

【是自然現象，還是天示異兆？民間解讀兩極】

即便科學界極力闢謠，但「四個太陽」帶來的視覺衝擊與心理壓力仍難以抹滅。在古今交織的氛圍下，人們對於天地異象的敬畏感，往往超越了生冷的科學數據。

無論是單純的氣象巧合，還是真如古人所言的命運投射，這場發生在黑龍江的「四日同輝」，無疑已在寒冬中，為2026開年拋下了一枚充滿玄學色彩的震撼彈。

更多三立新聞網報導

清朝禁地之謎！八任皇帝封鎖東北216年「慘淪無人區」 專家揭悲痛結局

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

古代嬪妃為什麼大多無法生育？死後遺體訴說了最痛真相

