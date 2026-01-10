黑龍江驚見4個太陽同時現形！網挖古書竟有「大凶之兆」

國際中心／楊佩怡報導

中國黑龍江省近日驚現「4個太陽」的奇觀，有民眾8日清晨觀賞日出時，發現剛升起的太陽兩側有三個明亮的光點，就像是一大三小四個太陽掛在天上。影片曝光後，引來不少網友留言喊：「快請後羿前來」，還有網友搬出古書曾預言這種現象發生，代表有大凶之兆。對此，氣象專家與物理老師則指出，這並非大氣光學現象，而是光線穿透玻璃與鏡頭後產生的「虛像」。

1月8日清晨6時50分許，黑龍江密山市興凱湖附近的一位居民在觀測日出時，發現剛升起的太陽兩側出現了三個明亮光點。 拍攝者表示，當下感覺像是「一個大太陽帶著三個小太陽出行」，隨即用手機紀錄下這神奇的一刻。 不過，拍攝者也坦言，這段影片是隔著玻璃拍攝的，且該景象大約持續一分鐘後便消失，過去她從未見過類似情況。影片曝光後，不少網友表示「快請後羿前來」，還有網友認為這是大凶之兆，「這是要出大事啊」、「日薄西山，亂王出現」。

黑龍江驚見「4個太陽」同時現蹤1分鐘！網挖古書竟有「大凶之兆」：快請後羿來

有中國網友在黑龍江拍到「4個太陽」的奇景。（圖／翻攝自微博）

此外，也有人指出唐代占卜大師李淳風在《乙巳占》中說道，「眾日並見，天下裂分，百官各設，法令不一。王者並出，言天子多也」。這表示，若天空出現「眾日」奇景，則預示著「天下裂分」，原本集中的統治權力與派系勢力將遭到削弱。不過針對此現象，氣象專家表示，雖然氣象學中確實存在「幻日」現象，但此案例顯然與拍攝環境有關。由於影像是在室內隔著多層玻璃拍攝，且光點呈現規律的衰減與偏移，極大機率是玻璃、鏡頭多重反射產生的視覺干擾，而非大氣自然現象。

過去不少中國網友也曾拍到過4個太陽的畫面。（圖／翻攝自X平台）

而多位物理老師與光學專家也提出了分析，當太陽光穿過具有一定厚度的玻璃時，光線會在玻璃的前、後表面以及手機鏡頭的鏡片之間發生多次反射與折射。最亮的點是真實的太陽，其餘較暗的光點則是經過反射後形成的「虛像」。 玻璃表面的輕微形變、厚度不均或折射偏差，都可能導致光路出現偏移，進而產生多個微弱的太陽殘影。至於能看到多少個「太陽」，取決於玻璃的層數、厚度以及光源的強度。

