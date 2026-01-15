黑、白木耳大不同！竟都沒膠原蛋白 營養師：「它」是血管清道夫

記者鄭玉如／台北報導

黑木耳與白木耳都屬於「真菌類蔬菜」，不過營養價值各有差異。營養師林俐岑提到，黑木耳又被稱為體內的「血管清道夫」，有助於保護心血管、排便順暢、增加飽足感，白木耳則是天然的「養顏滋潤劑」，不僅能增強免疫力，還有皮膚保濕、潤肺止咳。

黑木耳富含膳食纖維、抗凝血！護心血管、助排便又低卡

林俐岑在臉書粉專指出，黑木耳富含膳食纖維、抗凝血成分，被譽為「食品界的阿斯匹靈」，營養素包含鐵質、膳食纖維、維生素B2、鈣、鎂、維生素D2，有助於保護心血管，含有多醣體及抗凝血物質，降低血液黏稠度、預防血栓形成，有助於調節血脂，以及預防貧血、幫助排便、增加飽足感，高纖又低卡，適合體重管理族群。

白木耳是「平民燕窩」！養顏潤肺、增免疫力、穩血糖

而白木耳（銀耳）是天然「養顏滋潤劑」，含有豐富的多醣體、植物性膠質（水溶性纖維）、維生素 A、鉀、磷、多種必需胺基酸，有助於皮膚保濕，銀耳多醣具有極佳的保水力，能夠提升皮膚含水量、維持彈性，因此又被稱為「平民燕窩」。

廣告 廣告

另外，白木耳還能潤肺止咳、增強免疫力，甚至改善腸道菌相，白木耳的水溶性纖維比黑木耳多一些，其為腸道益生菌的能量來源（益生質），有助於營造健康的腸道環境，穩定餐後血糖。

黑、白木耳不含膠原蛋白 抗凝血族群食用要留意

林俐岑提醒，黑、白木耳都不含膠原蛋白，其黏稠感源自水溶性膳食纖維。而黑木耳具抗凝血活性，生理期、手術前後或服用抗凝血劑者，應適量或避免食用，建議諮詢醫師。黑木耳適合與紅棗、薑片一起煮；白木耳則燉至膠質釋出，口感更佳。

更多三立新聞網報導

一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖

睡滿8小時還超累！醫揭「身體發電廠」罷工了：補眠也沒用

獨家／男友忘情舔耳「灌入口水」！她隔天痛到快裂開 醫：耳內變培養皿

早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻

