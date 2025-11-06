黑5入手折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、IU同款奶油肌就靠這瓶|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，就能選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
📝「揪愛Mei」整理秋冬底妝攻略懶人包！膚質 × 痛點 × 選粉底重點
乾性肌
秋冬底妝痛點：乾到卡粉、妝感粗糙
粉底選擇重點：高保濕＋滋潤成分＋光澤妝感
推薦亮點：選擇保濕精華質地、乳霜粉底或水凝粉底，讓底妝自帶柔焦奶油肌
混合肌
秋冬底妝痛點：T字出油、兩頰乾
粉底選擇重點：平衡保濕＋微霧妝效＋控油持妝力
推薦亮點：用「水潤霧光」質地，不易脫妝也不怕乾巴巴
油性肌
秋冬底妝痛點：底妝不持久、出油暗沉
粉底選擇重點：控油＋高貼合力＋長效持妝
推薦亮點：選控油粉底液、粉狀或半霧光粉底，維持乾淨底妝整天不掉線
熟齡肌
秋冬底妝痛點：紋路明顯、妝感厚重
粉底選擇重點：輕盈保濕＋提亮修飾＋抗老成分
推薦亮點：乳霜狀或光澤型粉底讓肌膚顯年輕，避免霧乾質地卡紋
🔥黑5入手不踩雷 🛒2025秋冬粉底天花板TOP6🔥
📌2025秋冬粉底TOP1：Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++
NT$2,800 👉黑五必買，馬上入手
這顆氣墊界天花板、底妝界貴婦養膚神器的Bobbi Brown 冬蟲夏草精華氣墊粉餅，讓「揪愛Mei」一用跌入坑不誇張～獨家冬蟲夏草精華配方，上妝同時幫肌膚保濕、修護、穩膚，就像邊化妝邊保養，特別適合乾肌、混乾肌，妝感自然又有光澤，就是那種「天生皮膚好」的水潤感。重點是它的持妝力也不輸霧面粉底，補妝時也不會越補越厚！
📝挑選TIPS：選比膚色淺半號的色號最安全，太深會顯暗沉。這次黑五官網限定優惠活動，任選2件享75折)。
黑五必買❤️🔥冬夏草精華氣墊粉餅，立馬下單🛒 Bobbi Brown黑五限定❤️🔥超人氣商品任2件享75折，趕緊囤貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP2：倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++
NT$2,100 👉黑五必買，馬上入手
美容編輯一致大推的倩碧 神奇精華粉底液，是業界首創的保養型粉底液，一次擁有妝感、修護、亮膚，一瓶抵三瓶！「揪愛Mei」最愛它質地輕盈不厚重，打造絲緞柔霧光澤妝感，自帶高級濾鏡效果，內含三效修護精華與極微分子玻尿酸，持續補水、提亮膚色、淡化斑點，連上妝都像在做保養。重點是它還防水防汗、不致粉刺、低敏配方，油肌、混合肌都能安心駕馭，妝效從早到晚都穩如女神。
📝挑選TIPS：倩碧粉底色偏自然，可選擇比膚色淺半號的色號，妝感更乾淨透亮。
黑五必買❤️🔥神奇精華粉底液，限量短效品搶購中 ⚡ 倩碧限定優惠❤️🔥指定商品單一件6折、任兩件5折，手刀下單🛒
📌2025秋冬粉底TOP3：Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12
特價約NT$779 👉黑五必買，馬上入手
想要肌膚自帶柔光濾鏡的妝感？「揪愛Mei」私心推這瓶Kevyn Aucoin粉底液，質地輕盈如絲，擦上瞬間就能打造出半緞光妝效，就像天生擁有好膚質般～內含荷荷巴油與蜂蜜精華，在乾冷秋冬能穩定補水、柔潤肌膚，不會出現卡粉、浮粉災難，更棒的是它不含麩質、不悶肌、不厚重，敏感肌也能安心用。加上限時特價4.3折、只要百元價收，CP值高到讓人直接囤兩瓶都沒問題！
📝挑選TIPS：可選與膚色相近的色號，若想打造提亮效果，可選比膚色淺半階。
黑五必買❤️🔥Kevyn Aucoin粉底液，立馬下單🛒 SSENSE換季優惠🔥設計師品牌3折起👉點此看更多
📌2025秋冬粉底TOP4：JUNGSAEMMOOL鄭瑄茉 Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）
價格NT$1,044 👉黑五必買，馬上入手
韓國彩妝師鄭瑄茉自創品牌JUNGSAEMMOOL，這顆氣墊更是韓妞化妝包裡的人氣常駐～省錢高手「揪愛Mei」大推絕對要趁11月黑五入手，主打宛若天生的光感裸妝，能瞬間提亮膚色，讓肌膚透出自然水光。質地超服貼，不厚、不悶、不浮粉，就像是幫肌膚開了柔光濾鏡，近看也零瑕疵，連毛孔都被溫柔柔焦。
📝挑選TIPS：韓系底妝相對偏白，建議比平時選色深半階，才能維持自然不假面的效果。
黑五必買❤️🔥韓妞最愛氣墊粉餅，立馬下單🛒 OY更多優惠商品這邊買🛒
📌2025秋冬粉底TOP5：蘭蔻 零粉感超持久粉底液
特價NT$1,148 👉黑五必買，馬上入手
秋冬底妝最怕厚重、卡粉、脫妝？那一定要試試這瓶蘭蔻零粉感粉底液，真正「神級霧光」代表！資深底妝控「揪愛Mei」自己也愛用，連乾肌、敏感肌、痘肌都能安心駕馭，搭配黑五優惠、現省492元，不買就虧大了。持妝長達24小時，打造出清爽不厚重的自然霧面妝感，內含81%護膚精華成分：玻尿酸補水、辣木油滋養、維他命E抗氧化，讓肌膚邊上妝邊修護。SPF35防曬係數更是秋冬白天外出的加分神器。
📝挑選TIPS：建議依膚色（偏黃選BO、偏粉選PO）挑選，若想提亮氣色，可選淺半階色號。黑五享25%折扣、現省410元，一年一次的神價不收太對不起自己！
黑五必收❤️🔥蘭蔻粉底液限時優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享65％折扣，手刀補貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP6：YSL All Hours Glow粉底液
特價NT$1,260 👉黑五必買，馬上入手
今年秋冬最火的YSL All Hours Glow 粉底液當然要有，不只ROSÉ愛用，一抹上就是”天生好命肌”，「揪愛Mei」分享趁黑五八折優惠直接下單，一瓶現省3百多超划算！結合保養級成分與高級妝效，保濕、提亮、修護一瓶搞定，質地像精華液般輕盈，一抹化開即融膚，光澤透亮卻不油亮、遮瑕力剛剛好，能自然柔焦毛孔與膚色不均。全天維持清新透亮，就算加班、約會、拍照都穩穩發光！
📝挑選TIPS：YSL底妝偏亮，可選比膚色深半階的色號更自然，想要韓系水光感，選偏粉調色號。這次黑色星期五優惠最甜、這罐新品也能75折入手超划算。
黑五必收❤️🔥ROSÉ同款粉底液75折優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享65％折扣，手刀補貨去🛒
延伸閱讀》雙11必搶！2025秋冬彩妝速報！金裕貞、JISOO、趙露思都愛用，IU同款潤唇膏熱銷中|揪愛Mei推好物
延伸閱讀》雙11必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
延伸閱讀》雙11、黑五促銷！雅詩蘭黛頂級眼霜65折起、FOREO、Lookfantasic激殺5折 | 揪愛Mei推好物
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 3 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 4 小時前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 4 小時前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 10 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 10 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 1 小時前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 3 小時前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 9 小時前
2025最強三大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.Bobbi Brown ×《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列Bobbi Brown 完整把童話世界搬到彩妝桌上！愛麗絲夢遊仙境全系列真的是可愛到暈，首推8 色眼影盤以霧面與珠光交織，配合紅心皇后、瘋帽子、白兔先生等插畫設計，每次打開都像走進仙境深處。外包裝有浮水式愛麗絲和許多周邊可愛品的...styletc ・ 4 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 8 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 5 小時前