黑5瘋搶購「網黃鑽貨架拍半裸照」 好市多怒列拒絕往來戶

好市多年度「黑色星期五」促銷活動於11月24日至30日熱鬧展開，卻慘遭網黃入侵，鑽到貨架掀衣露奶拍半裸照，對此好市多台灣總公司震怒發聲明，表示已將此女列為拒絕往來戶，禁止她進入台灣的所有分店。

好市多高雄店發生網黃侵入拍半裸照的風波。 （圖為賣場空景非事發分店，陳奕廷攝）

整起事件起因有位之前曾在公共場所裸拍的網黃，前往好市多高雄店，趁工作人員及民眾沒注意，跑進寵物食品區的貨架上，掀衣露胸自拍，還上傳至社群X，語氣挑逗地發文表示：「逛了2圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，引發軒然大波，而針對該女的脫序行為，好市多於今天發聲明，強調提供會員優質商品、服務與舒適購物空間向來是該企業的核心理念。針對這起不當事件，已立即禁止當事人再度踏入任何分店，將之列為拒絕往來戶。

好市多高雄店發生網黃侵入拍半裸照的風波。 （圖／翻攝X）

好市多進一步表示，倘若經過調查確認相關行為無誤，將立即報請警方介入偵辦，確保其他消費者的權益不受非法行為侵擾。業者同時呼籲全體會員攜手營造優質的購物氛圍,並承諾將全面配合主管機關的後續調查程序。

前鎮分局則指出，目前尚未接獲報案，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實。如有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，警方將依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。

前鎮分局呼籲，依據刑法妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」，意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。

《中天關心您｜根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前2項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。》

