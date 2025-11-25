默克德意志愛樂樂團12/1首登衛武營

《Klangbrucke‧樂聚》音樂會將於十二月一日在衛武營音樂廳盛大獻演，由首度來台的默克德意志愛樂樂團(DPM)與高雄市交響樂團(KSO)同台演出，由德籍指揮高登斯‧比耶里與台灣指揮家吳曜宇與聯袂輪番執棒，呈現兼具本土情感與世界經典的音樂饗宴。這次台、德音樂家合作如同跨越時空的對話，不僅展現高雄深厚而多元的文化底蘊，也開啟台德音樂交流的新篇章，透過音樂連結德國與台灣的心靈與情感，激盪出跨文化的共鳴，讓高雄在國際藝文交流舞台綻放獨特魅力。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，《Klangbrucke‧樂聚》這次演出透過音樂跨越地域與文化藩籬，象徵高雄以藝術連結世界，展現深厚且多元的城市文化能量，也為城市文化交流寫下新的里程碑；成立於一九六六年的默克德意志愛樂樂團(The Deutsche Philharmonie Merck)，是德國最具代表性的獨立交響樂團之一，演出足跡遍及歐洲、美洲與亞洲，無論是大型浪漫交響作品、古樂、當代音樂或電影配樂，樂團皆展現卓越的詮釋力與藝術表現，屢獲國際樂評盛讚。

該音樂會由活躍於歐洲樂壇的瑞士指揮高登斯‧比耶里領軍，攜手台灣指揮吳曜宇，共同呈現兼具台灣情感與世界經典的音樂饗宴。

高雄市長陳其邁表示，高雄是一座兼具創新實力與文化底蘊的城市，近年來，高雄成功開啟城市轉型的新篇章，推動半導體S廊帶建設、AI科技產業發展，更在強化產業與科技競爭力的同時，持續深化藝文發展，厚植在地軟實力，致力於打造一個兼具經濟實力與港都魅力的國際城市；這次與默克德意志愛樂樂團的跨國音樂交流，不僅提升高雄在國際舞台的能見度，也讓民眾能近距離體驗世界級音樂盛宴，彰顯高雄兼具產業與文化的多元城市面貌。

台灣默克集團董事長李俊隆博士指出，默克是擁有超過三百五十年歷史的科學與科技公司，在長期致力推動科技創新的同時，也孕育了豐富多元的企業文化底蘊；我們深知，文化是企業永續的根本，更是啟發創新、連結人心的關鍵力量。這次音樂會不僅提供音樂家同台交流的機會，更象徵默克在台灣除了推動產業進步，也透過文化藝術促進國際連結的重要成果。我們深感榮幸，能將默克德意志愛樂樂團帶到高雄，與台灣優秀樂團共同演出，透過音樂、科學與友誼所搭起的橋樑，真正凝聚彼此的力量，展現科技與藝術共融的美好。

指揮高登斯‧比耶里(Gaudens Bieri)出生於瑞士，畢業於蘇黎世藝術大學與萊比錫音樂與戲劇學院，曾獲格勞賓登州文化獎與瑞士指揮大賽第二名；他活躍於歐洲樂壇，合作樂團遍及德國、瑞士、保加利亞與喬治亞等地，並以創新節目策劃與細膩音樂詮釋著稱。自二○二四及二○二五樂季起，他出任德國呂訥堡交響樂團首席指揮與音樂總監，並與德國默克交響樂團保持長期合作關係。

音樂會開始由江文也《台灣舞曲》揭開序幕，融匯台灣民間旋律與西方管弦語法，展現出濃郁島嶼風情；隨後演繹貝多芬第五號、第七號交響曲，前者以氣勢磅礡的命運主題震撼人心，後者以節奏明快、充滿舞蹈感的旋律展現作曲家的生命力；最終以蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》作結，將台灣的人文精神與世界經典樂章交織，完美呈現高雄深厚文化底蘊與國際藝術實力。

本場音樂會不僅是台德兩個重要樂團同台交流的契機，也是默克公司在台灣深耕多年後，透過文化藝術進一步促進跨國連結的重要時刻；在這座由音樂構築的橋樑，每一段旋律都是邀請觀眾走近彼此的文化，聆聽彼此的故事，並在樂聲中找到共通的情感，這不僅是一場音樂會，更是一場文化的相遇與心靈的聚會。

《Klangbrucke‧樂聚》音樂會，樂迷觀眾請上OPENTIX兩廳院售票網(https://reurl.cc/qKkZdg)購票。