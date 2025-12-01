默克投資170億打造高雄半導體科技旗艦園區 今熱鬧啟用

默克高雄半導體科技旗艦園區今天下午熱鬧舉行啟用典禮。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕半導體材料供應商、德商默克集團投資170億元，在南科高雄園區打造的全球首座大型半導體材料科技園區，第一階段廠區完工，今天下午熱鬧舉行啟用典禮。

默克集團成立於1668年，總部設於德國達姆施塔特(Darmstadt)，截至2024年全球約有 6萬2557名員工，在半導體材料、生命科技及醫療保健居全球領先地位，2021年12月宣布「向上進擊」在台投資計畫，預計5年內投資170億元，在南科高雄園區打造「高雄半導體科技旗艦園區」。

默克高雄半導體科技旗艦園區占地15公頃，分兩階段興建，第一階段廠區今天完工啟用，該園區主要生產下世代邏輯、記憶體及AI晶片所需關鍵半導體材料。

默克集團表示，建置高雄半導體科技旗艦園區，主要因應全球先進材料需求的快速攀升，導入多條關鍵先進產線，將過去仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料，以在地製造方式供應，幫助提升台灣半導體供應鏈的韌性與靈活度，並支援台灣半導體在全球市場的穩定供應地位。

今天的啟用典禮貴賓雲集，台灣的科技大廠幾乎全員到齊，包括經濟部政務次長江文若、國科會副主委蘇振綱、南科管理局長鄭秀絨、台灣默克集團董事長李俊隆和默克家族代表都到場祝賀，現場熱鬧滾滾。

